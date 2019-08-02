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02.08.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: беспечный велосипедист чудом избежал смерти

Текст: Вадим Давыденко

В списке самых ненавидимых для водителей категорий участников дорожного движения топ возглавляют вовсе не пожилые пешеходы, переходящие дорогу со скоростью дремлющей черепахи. И не доморощенные "шумахеры" на низко посаженных "приорах" с форсированными движками. И даже не сидящие в засадах с радарами инспекторы ДПС.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Самые сильные эмоции у среднестатистического водителя вызывают безбашенные велосипедисты, выныривающие из ниоткуда, легко просачивающиеся сквозь самую тесную пробку, подрезающие справа и слева, кидающиеся наперерез, как раз под колеса машины.

Внезапный велосипедист - явление не чисто российское. Вот вам свежий случай: едет себе водитель по городской окраине, соблюдая все правила, не превышая скорость и выдерживая дистанцию, и вдруг из-за живой изгороди на дорогу пулей вылетает безумный велогонщик, слишком храбрый, чтобы притормаживать при пересечении автодороги, и слишком быстрый, чтобы вообще думать.

Судя по видео с регистратора, ДТП оказалось для велосипедиста не фатальным - машина ехала со скоростью не выше 30 км/ч и столкновение было не сильным - и вряд ли изменит его поведение на дороге в будущем...

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#видео #авто