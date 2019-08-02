Видео: выпавшее из мусоровоза колесо спровоцировало ДТП

По драматизму и кинематографической лаконичности это 26-секундное видео может соперничать с вошедшим во все учебники фрагментом из "Броненосца "Потемкин", где по знаменитой одесской лестнице скатывается коляска с ребенком. Каждую секунду раскачивающаяся коляска рискует рухнуть, убив младенца, но по неведомой логике сохраняет равновесие и продолжает свой стремительный бег вниз.

Так и с колесом в этом ролике.

"Как долго оно сможет катиться по прямой? - возникает мысль при просмотре видео. - Врежется оно во что-нибудь или нет? И, собственно, что тут вообще происходит?"

А происходит вот что. По какой-то причине тяжелое колесо от пикапа, а то и от грузовика, выпало из перевозившего утиль мусоровоза. И вместо того, чтобы скататься на обочину и затаиться в траве, помчалось по трассе, обгоняя попутные автомобили. Потом легко взобралось на бетонный отбойник и какое-то время катилось по нему, словно бы не зная, куда дальше съезжать: вправо или влево. Потом легко спрыгнуло влево, на встречную полосу, и с размаху врезалось в летевший на всех парах черный внедорожник.

Водитель автомобиля должен благодарить судьбу за то, что остальные машины в потоке вовремя сбросили скорость и не врезались в него сзади, усугубив последствия ДТП.