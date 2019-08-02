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02.08.2019 18:15
Рубрика: Спорт

Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Чили Клаудио Браво почти два года скрывал благородный поступок - он купил дома для четырех семей, оставшихся без крова на своей родине после пожаров.

Как сообщает The Sun, в 2017 году после лесных пожаров, в которых погибли 11 человек, а более трех тысяч домов сгорели, Браво получил письмо от мальчика Камило. Его семья также лишилась дома, но мальчик попросил у футболиста всего лишь свитер с автографом.

Фото: AP Photo/Michel Spingler
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Узнав историю 9-летнего Камило, вратарь "Ман Сити" решил не ограничиваться свитером. Он купил для семьи ребенка новый дом. Также он приобрел жилье еще для трех семей.

При этом сам Браво не распространялся о своем благородном поступке, а СМИ узнали об этом от дедушки того самого Камило.

Напомним, что недавно нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Садио Мане построил больницу в своем родном городе и начал возведение школы за 250 тысяч фунтов стерлингов.

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