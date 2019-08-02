Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров

Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Чили Клаудио Браво почти два года скрывал благородный поступок - он купил дома для четырех семей, оставшихся без крова на своей родине после пожаров.

Как сообщает The Sun, в 2017 году после лесных пожаров, в которых погибли 11 человек, а более трех тысяч домов сгорели, Браво получил письмо от мальчика Камило. Его семья также лишилась дома, но мальчик попросил у футболиста всего лишь свитер с автографом.

Узнав историю 9-летнего Камило, вратарь "Ман Сити" решил не ограничиваться свитером. Он купил для семьи ребенка новый дом. Также он приобрел жилье еще для трех семей.

При этом сам Браво не распространялся о своем благородном поступке, а СМИ узнали об этом от дедушки того самого Камило.

Напомним, что недавно нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Садио Мане построил больницу в своем родном городе и начал возведение школы за 250 тысяч фунтов стерлингов.