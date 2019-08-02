Xiaomi выпустила геймпад, совместимый с флагманскими смартфонами

Компания Xiaomi представила специальный геймпад для флагманских смартфонов своего суббренда Redmi K20 (который продается в России как Xiaomi Mi 9T) и Redmi K20 Pro.
#Xiaomi has taken the wraps off a customized gamepad for its new #RedmiK20 and #RedmiK20Pro smartphones. Here's everything you need to know @Xiaomihttps://t.co/juRO0ZVgDl— BGR India (@BGRIndia) 2 августа 2019 г.
Внешне устройство больше всего напоминает контроллер смартфона Black Shark, входящего в игровую линейку китайского производителя, который в свою очередь повторяет основные дизайнерские решения Joy-Con от Nintendo.
Девайс крепится к левой стороне смартфона, имеет один аналоговый стик, два триггера LT и LB, четыре настраиваемые кнопки и еще одну, вынесенную отдельно - она также является индикатором соединения. С такой компоновкой управление в условном PUBG mobile должно стать в разы комфортнее.
Для сопряжения используется Bluetooth 4.2, емкость аккумулятора составляет 340 мАч.
Старт продаж намечен на 3 июля, цена геймпада составит 179 юаней (около 1600 рублей).