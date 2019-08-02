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Xiaomi выпустила геймпад, совместимый с флагманскими смартфонами

Текст:   Богдан Бобров
02.08.2019,  
16:00
Фото: Weibo Фото: Weibo
Фото: Weibo

Компания Xiaomi представила специальный геймпад для флагманских смартфонов своего суббренда Redmi K20 (который продается в России как Xiaomi Mi 9T) и Redmi K20 Pro.

Внешне устройство больше всего напоминает контроллер смартфона Black Shark, входящего в игровую линейку китайского производителя, который в свою очередь повторяет основные дизайнерские решения Joy-Con от Nintendo.

Девайс крепится к левой стороне смартфона, имеет один аналоговый стик, два триггера LT и LB, четыре настраиваемые кнопки и еще одну, вынесенную отдельно - она также является индикатором соединения. С такой компоновкой управление в условном PUBG mobile должно стать в разы комфортнее.

Для сопряжения используется Bluetooth 4.2, емкость аккумулятора составляет 340 мАч.

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Старт продаж намечен на 3 июля, цена геймпада составит 179 юаней (около 1600 рублей).

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