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Рубрика: Власть

Захарова сочла русофобией санкции США против СП-2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против проекта "Северный поток - 2" продолжением антироссийской кампании. По мнению дипломата, это "новый виток русофобских мер в конгрессе США".

Фото: РИА Новости
На ком отразятся санкции США против "Северного потока-2"

Захарова отметила, что газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим государствам принимать участие в проекте. "Это показатель собственного бессилия", - цитирует дипломата ТАСС. По словам Захаровой, с 2011 года Вашингтон по разным поводам безрезультатно вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз.

Напомним, комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Санкции заключаются в запрете на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Многие эксперты полагают, что главная цель законопроекта - продавить поставки на европейский рынок американского газа, который обойдется дороже российского.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции Россия и США
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