Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2"

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Об этом сообщает Reuters.

В законопроекте речь идет об ограничениях в отношении компаний и лиц, которые продают или сдают в аренду суда для строительства трубопровода, а также - против тех фирм, которые поддерживают эти суда финансово или технически, включая страхование. От введения санкций может пострадать множество компаний, в том числе европейских.

Как отмечал ранее противник законопроекта, сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, в документе не указано, какие именно компании и организации могут подпасть под ограничения. А это означает, что санкции способны ударить по фирмам из Италии, Швейцарии, Австрии, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, то есть по многим союзникам США или нейтральным государствам.

Законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в мае сенатором-республиканцем Тедом Крузом и Джин Шахин от Демпартии.

После одобрения комитета по иностранным делам законопроект должен быть утвержден полным составом верхней палаты Конгресса, а также - Палатой представителей, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Многие эксперты полагают, что главная цель законопроекта - продавить поставки на европейский рынок американского газа, который обойдется дороже российского.

Кроме того, в Конгрессе США сейчас готовится еще один законопроект, направленный против "Северного потока-2".