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02.08.2019 13:14
Рубрика: В мире

Зеленский подтвердил, что глава его администрации написал заявление

Текст: Алексей Чуриков

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отставке главы своей администрации Андрея Богдана, заявив, что тот действительно написал соответствующее заявление. Слова Зеленского приводятся на сайте офиса президента Украины.

Фото: Сивков Петр/ РИА Новости
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"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал Зеленский. Действующий президент Украины при этом подчеркнул, что не подписал еще заявление, а при необходимости, может продемонстрировать аналогичные бумаги от остальных членов его команды.

Чуть позже уже сам Андрей Богдан на своей странице в Facebook написал, что действительно написал заявление, снабдив свой комментарий приличным количеством смайликов. "Мы все написали заявления на увольнение))) За кресло не держимся", написал Богдан, фактически подтвердив, что Зеленский и команда реализуют таким образом очередной популистский ход.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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