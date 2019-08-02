"Зенит" объявил о переходе футболиста Малкома из "Барселоны"

Условия сделки не разглашаются. Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" предложил "Барселоне" за Малкома 40 млн евро и еще пять млн в виде бонусов. Сам игрок игрок будет зарабатывать в российской команде порядка 6,5 млн евро в год.

По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, трансфер 22-летнего Малкома является усилением под Лигу чемпионов. "Условия нового лимита предполагают, что все легионеры - очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома", - заявил Семак.

Малком перешел в "Барселону" в июле 2018 года из французского "Бордо". В общей сложности он провел в составе "сине-гранатовых" 24 игры и забил 4 мяча, став вместе с командой чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. До "Барселоны" и "Бордо" Малком выступал на родине за "Коринтианс".

"Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком - футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из "Барселоны", - отметил тренер.

Семак признался, что в "Зените" "очень рады" решению Малкома перейти в стан "сине-бело-голубых", "поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России скорее исключение из правил". "Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом", - подчеркнул специалист.

Тренер "Зенита" также сообщил, что "с большой долей вероятности" некоторые иностранные игроки "сине-бело-голубых" продолжат карьеру в других клубах.