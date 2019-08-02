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Рубрика: В мире

Жители ФРГ высказались против ядерного оружия США на территории страны

Не менее 86 процентов немцев выступили за запрет размещения в Германии американского ядерного оружия на территории страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Kantar.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Жители ФРГ (82 процента) считают, что Германия должна подписать договор ООН о запрете ядерного оружия по всему миру. Выход второго августа Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызывает беспокойство у 56 процентов немцев.

Результаты опроса расцениваются как призыв к федеральному правительству - отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии.

В мире Европа Германия В мире США Ядерная безопасность
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