Жители ФРГ высказались против ядерного оружия США на территории страны

Не менее 86 процентов немцев выступили за запрет размещения в Германии американского ядерного оружия на территории страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Kantar.

Жители ФРГ (82 процента) считают, что Германия должна подписать договор ООН о запрете ядерного оружия по всему миру. Выход второго августа Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызывает беспокойство у 56 процентов немцев.

Результаты опроса расцениваются как призыв к федеральному правительству - отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии.