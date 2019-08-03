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03.08.2019 20:56
Рубрика: В мире

Антон Силуанов оценил эффект новых санкций США против России

Текст: Юлия Кривошапко
Новые антироссийские санкции, введенные США, негативно повлияют на отношения двух стран, но экономика РФ способна выдержать этот удар. Такое мнение журналистам высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего, - отметил Силуанов. - Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям".

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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Первый вице-премьер уточнил, что "гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям".

"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах", - подчеркнул Антон Силуанов.

Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей". Частично они распространяются на российский госдолг - американским банкам запрещается участвовать в первичной продаже российских евробондов, а также выдавать российскому правительству кредиты, номинированные не в рублях. Новые санкции также подразумевают, что США будут препятствовать предоставлению России любых займов и в целом финансовой помощи со стороны международных институтов, таких, например, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, новые ограничительные меры призваны усложнить доступ России к американским товарам и технологиям.

Анонсированные США санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать минимум 12 месяцев, следует из документа, опубликованного в пятницу в официальном Twitter американского Госдепа.

В мире США Правительство Вице-премьеры Санкции и антисанкции
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