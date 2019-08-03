Антон Силуанов оценил эффект новых санкций США против России

Новые антироссийские санкции, введенные США, негативно повлияют на отношения двух стран, но экономика РФ способна выдержать этот удар. Такое мнение журналистам высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего, - отметил Силуанов. - Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям".

Первый вице-премьер уточнил, что "гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям".

"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах", - подчеркнул Антон Силуанов.

Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей". Частично они распространяются на российский госдолг - американским банкам запрещается участвовать в первичной продаже российских евробондов, а также выдавать российскому правительству кредиты, номинированные не в рублях. Новые санкции также подразумевают, что США будут препятствовать предоставлению России любых займов и в целом финансовой помощи со стороны международных институтов, таких, например, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, новые ограничительные меры призваны усложнить доступ России к американским товарам и технологиям.

Анонсированные США санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать минимум 12 месяцев, следует из документа, опубликованного в пятницу в официальном Twitter американского Госдепа.