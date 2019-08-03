ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную Раду, состоявшихся 21 июля.

По данным ЦИК, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 124 места в парламенте, соответственно, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17

Напомним, после обработки 100 процентов протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16 процента, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05 процента. Третье занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,18 процента. Далее следует партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,10 процента. Замыкает список партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82 процента.