Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России

Представленный недавно кроссовер Kia Seltos уже окрестили "убийцей "Креты", ведь эти модели очевидно являются прямыми конкурентами. И хотя новинка от Kia превосходит соплатформенника во всех отношениях, победа "Селтоса" в этой борьбе далеко не очевидна, ведь он наверняка окажется дороже.

Лучше поздно

Компания Kia уже долгое время сохраняет лидерство среди иномарок в России, не имея при этом в модельном ряду представителя в самом популярном сегменте рынка - B-SUV. Восполнить этот пробел в свое время был призван приподнятый хэтчбек Rio X-Line, однако у него нет версии с полным приводом, поэтому конкурировать на равных с полноценными "паркетниками" эта модель, естественно, не может. А привозить в Россию компактный кроссовер Kia KX3, изначально разработанный для китайского рынка, компания не стала. И вот, наконец, Kia представила новый глобальный "паркетник" под названием Seltos, который в будущем году доберется и до нашей страны.

Как отмечает директор по маркетингу "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергей Новосельский, в модельном ряду Kia новинка займет как раз пустующую нишу между Sportage и Rio X-Line, и в этом смысле у своих моделей Kia клиентов не отберет .

По мнению генерального директора АвтоСпецЦентр Kia Столица Юрия Самощенко, Seltos станет новым прорывом для компании Kia на российском рынке, особенно в условиях начавшегося падения спроса на массовые модели В-сегмента, которое в этом году затронуло и нынешнего бестселлера марки - Kia Rio.

"Уже абсолютно очевидно, что желаемый розничным клиентом автомобиль некогда "эконом" класса вплотную приблизился по цене к отметке в 1 млн рублей, а по некоторым моделям и превысил ее. Перед покупателем стоит выбор: купить автомобиль "на сейчас" или добавить 200-300 тысяч рублей и получить компактный кроссовер, который будет покрывать все потребности в автотранспорте на ближайшие 5-7 лет?

Все больше клиентов выбирают второй вариант, что выражается в росте продаж компактных кроссоверов. Производители с разной степенью оперативности включаются в эту гонку за покупателя", - рассуждает Юрий Самощенко.

На пути к конвейеру

Впрочем, нельзя сказать, что Kia слишком торопится с выводом "Селтоса" на российский рынок. В других странах новый кроссовер появится уже в третьем квартале 2019-го, а у нас его дебют состоится только в будущем году. Очевидно, что эта задержка связана, прежде всего, с необходимостью адаптации модели к условиям эксплуатации в нашей стране, чем так славятся корейские машины. Кроме того, в отличие от других мировых рынков, куда Kia Seltos будет поставляться с заводов в Корее и Индии, у нас он будет выпускаться локально.

Правда, на каком именно российском предприятии пропишется новый кроссовер, пока неизвестно. Дело в том, что собственный завод Hyundai-Kia уже много лет работает на пределе своих возможностей, и расширять его мощности компания не планирует, поэтому места для еще одного автомобиля здесь попросту нет. Отказываться же от существующих моделей петербургского производства в пользу "Селтоса" не имеет смысла, поскольку все они - бестселлеры российского авторынка: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Между тем, сборка остальных автомобилей Kia налажена на калининградском предприятии "Автотор", и, вероятно, тут же будет выпускаться и Seltos.

По мнению Юрия Самощенко, для производства новинки было бы логично использовать завод в Санкт-Петербурге, ведь на нем обеспечивается максимальная локализация и уже выпускается соплатформенная модель Hyundai Creta. Но для этого потребуется либо расширение производства, либо перенос сборки менее популярных и перспективных моделей на другие площадки.

В свою очередь, генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин полагает, что Kia вряд ли сейчас откажется от выпуска Rio X-Line или сократит объемы его производства ради "Селтоса", хоть эти модели отчасти и будут соперничать друг с другом.

В целом же кросс-хэтчбек нашел своего покупателя и занял определенную нишу, где успешно конкурирует с другими похожими автомобилями. Что касается "Автотора", то, по словам эксперта, важно понимать, интересна ли корейскому производителю крупноузловая сборка, которая в основном используется на этом предприятии, ведь со временем предпочтение наверняка будет отдаваться все-таки более глубокому производству.

Убийца "Креты"?

Действительно, от степени локализации "Селтоса" во многом будет зависеть его стоимость и конкурентоспособность на рынке. Традиционно автомобили Kia стоят немного дешевле, чем аналогичные модели от Hyundai. Однако Seltos, судя по всему, станет исключением из правил, ведь по сравнению с соплатформенным Hyundai Creta (от 957 тысяч до 1 млн 335 тыс. руб.) это более современный автомобиль, с ярким дизайном и более технологичным оснащением.

Как говорит Юрий Самощенко, максимальный спрос на автомобили класса компактных SUV сегодня сосредоточен в ценовом сегменте от 1,1 млн до 1,6 млн рублей. Если Kia Seltos попадет в этот психологический диапазон, то сможет привлечь покупателей автомобилей как сегмента B, так и SUV.

Главным соперником "Селтоса" на российском рынке, безусловно, станет соплатформенный кроссовер Hyundai Creta. Кстати, ожидается, что в ближайшие годы выйдет новое поколение этой модели, ведь с момента появления на российском рынке в 2016 году "Крета" выпускается практически без изменений. Кроме того, в числе конкурентов нового кроссовера от Kia называются Renault Arkana, а также Skoda Karoq и Volkswagen T-Cross, которые появятся у российских дилеров в будущем году, однако, скорее всего, будут предлагаться по более высокой цене.

При хорошем ценовом позиционировании и производственной доступности Kia Seltos вполне способен потеснить лидера сегмента SUV - Hyundai Creta, прогнозирует Юрий Самощенко. По его словам, отток покупателей Rio и Sportage тоже произойдет, но в большей степени в марку придут новые покупатели: молодежь, небольшие семьи и активные горожане, в том числе и от Lada.

"Ключевым конкурентом будет именно Creta. Во-первых, общая платформа, во-вторых, схожая ценовая политика. Но за счет дизайна и эффекта новизны Kia Seltos имеет все шансы обойти кроссовер от Hyundai", - соглашается Сергей Новосельский.