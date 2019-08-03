Какие фильмы вышли в прокат 1 августа

На этой неделе в кинотеатрах появились сразу восемь новых полнометражных картин. И большинство - хороших. Выбрать, какая из них на кого рассчитана, постараемся помочь в нашем обзоре. Один из фильмов "Оленья кожа" вышел в прокат 2 августа, поэтому выпускаем материал немного позднее, чем в день проката, но как раз к первому уикенду.

"Форсаж: Хоббс и Шоу". Режиссер Дэвид Литч.

Скажем сразу - Вина Дизеля в этом "Форсаже" нет. Но это вовсе не причина для того, чтобы не смотреть девятый фильм знаменитой франшизы. К гадалке не ходи - рекордсменом в прокате будет он (даже несмотря на то, что Джэйсон Стэтем, как было обещано, не приехал представлять новинку в Москву). Фильм, словно снятый для того, чтобы поклонники убедились в двух вещах: первая - "Форсаж" - жив, вторая - Дуэйн Скала Джонсон и Джэйсон Стэтем - в отличной форме, несмотря на то, что лысые головы обоих напоминают мячи в боулинге. Да-да, им приходится много драться, погони и выяснения отношений также присутствуют - ведь их герои Хоббс и Шоу терпеть друг друга не могут. Учитывая то, что Дэвид Дитч снимал второй "Дэдпул", можно понять, что в перепалках между главным героями количество шуток "на квадратный сантиметр" зашкаливает. Антагониста в фильме играет Идрис Эльба, по которому буквально плачет "Черная пантера". Самое слабое в фильме - сценарий, несмотря на то, что работал над ним заслуженный автор предыдущих "Форсажей" Крис Морган. Ничего нового - спасти мир, влюбиться и не умереть. Но нужна ли необычная сюжетная линия в фильме, где зритель живет буквально от одной схватки до другой, иногда переключаясь на погони. В этой ленте нет Шарлиз Терон как в "Форсаже" номер 8. Но блондинка с навыками супебойца, похожая на Скарлетт Йоханссон в роли "Черной вдовы", также присутствует: сестру Шоу, героя Стэтема, играет Ванесса Кирби. А их мать - Хелен Миррен, чье недолгое появление в кадре украшает фильм. Поиски сюжетных перипетий занесли авторов и в Россию, и в Украину - даже Припять в кадре есть (все-таки Стэтем мог бы приехать - такой повод). Смертельный вирус, оружие, боевики. Усилена интрига тем, что в фильм внесена антагонистическая линия между новыми технологиями и естественной реальной жизнью. Часть событий происходит на Самоа. Кстати, если вы поклонники картин про Кинг-Конга, сходите-ка и на этот "Форсаж". В некоторых моментах Дуэйн Джонсон очень его напоминает (речь не только о влюбленности в блондинку).

"Оленья кожа". Режиссер Квентин Дюпье.

Этот фильм не для всех, но киногурманам его посоветуем. Он был впервые показан на Каннском кинофестивале в этом году в программе "Двухнедельник режиссеров". Более того, программа им открывалась. В Каннах так много лент, заслуживающих внимания, что выделиться на их фоне камерной картине, жанр которой можно определить, как "черная аллегория", практически невозможно. Но уже сам факт того, что картина отобрана на этот фестиваль, определяет ее судьбу. В Москве премьера состоялась на фестивале "Французские каникулы". И любители тонкостей и смыслов потянулись в кинозал. Жан Дюжарден, который, начиная с прославленного "Артиста", так или иначе привлекает внимание к каждой своей роли, хотя и любит сниматься непонятно в чем, здесь - одинокий мужчина по имени Джордж, который только что пережил развод. Бывшая заблокировала карту, денег нет, а начать новую жизнь очень хочется. Старый пиджак как символ того, что было и надоело, этот странный человек топит в унитазе на заправке. И покупает себе винтажную куртку из оленьей кожи у старичка, живущего вдалеке от цивилизации. Сколько он заплатил за куртку, уточнять не станем, хотя колоритный дедушка и произнесет фразу "я никогда не видел столько денег" (сделка состоялась еще до того, как карточку заблокировали). Да, герой представляет себя оленем. И из реального мира его уводит еще и то, что куртка с бахромой модели "киллер стайл", как он сам определяет, оказывается единственной, с кем можно поговорить. Общению героя с курткой помогает видеокамера - он решил снимать кино. Однако вещь, мечта всей его жизни, "заставляет" героя совсем по-другому посмотреть на себя и свои желания. Диалоги с курткой приводят не только к неожиданным противозаконным последствиям, но и к появлению в жизни Джорджа новой партнерши. Невыносимо грустный фильм, похожий на песни Джо Дассена, которые звучат в его начале. "Русский след" в картине тоже есть - в ней то и дело фигурирует Сибирь. Но не настоящая, а придуманная.

"Маленькое красное платье". Режиссер Питер Стрикленд.

У каждой женщины в гардеробе есть свое "платье ужасов". И дело не в том, что оно мало, колется и жмет и таким образом иногда "душит" и оставляет следы на теле в виде натертых мест. А в том, что в таком платье, как только его наденешь, ужасно не везет. Оно ссорит с людьми, портит все обстоятельства и меняет жизнь к худшему. Некоторые владелицы пробуют его "переворожить" или передарить, но у большинства оно висит в шкафу потому что нравится, притягивает, хотя лучше его и не надевать. Тем, кто это понимает, а также модникам, фетишистам и любителям хорроров можно посоветовать сходить на этот фильм. Некоторым художникам - тоже: порой в нем появляются весьма "навороченные" визуальные образы. Главная героиня Шейла (в этой роли Марианн Жан-Батист) одинока и не совсем счастлива. У нее есть сын, с эпатажной девушкой которого она не ладит. И интернет-знакомства, благодаря которым она встречается, например, с неприятным жадным типом. А ведь несчастная так готовилась к свиданию: пошла в магазин, где продавщицы с лицом и повадками роботов, позволила себя убедить купить платье, которое ранее считала для себя невозможным, и, как законопослушная гражданка, продиктовала кукле-продавщице все "персональные данные". А дальше платье по-хозяйски вошло в жизнь матери-одиночки и начало творить то, о чем перед сном лучше не рассказывать. Удалось ли героине совладать с этим кошмаром вы узнаете, если пойдете в кино. Но обратите внимание, если посмотрите и "Оленью кожу", и "Маленькое красное платье" вместе, то не просто пересмотрите свой гардероб, но по-другому начнете относиться к вещам. Но главное - не деритесь с ними и не беседуйте.

Подробные рецензии на фильмы "Как отмыть миллион" и "Гив ми либерти" читайте в "РГ".