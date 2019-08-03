Мбаппе оттолкнул Неймара во время командного фото с Суперкубком Франции

После окончания матча за Суперкубок Франции Килиан Мбаппе грубо оттолкнул Неймара во время командного фото с трофеем.
Демарш бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, не желающего больше выступать за парижский клуб, привел к тому, что партнеры не пустили его на фотографирование с только что выигранным Суперкубком Франции.
Причем сделал это Килиан Мбаппе, который оттолкнул подошедшего в тренировочном костюме бразильца. Никто из партнеров не встал на сторону Неймара, который не попал в заявку на матч.
Напомним, что в матче за Суперкубок Франции "ПСЖ" победил "Ренн" - 2:1.
Mbappe literally put him out lmaoo pic.twitter.com/xNAIV22GQ2— Clem (@PSGDub) August 3, 2019