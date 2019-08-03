Месси дисквалифицирован на три месяца

Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца за обвинения организации в коррупции.

На прошедшем Кубке Америки Лионель Месси сначала подверг критике работу судей в полуфинале против сборной Бразилии, которой всячески помогли выйти в финал. Ну, а после удаления в матче за третье место с командой Чили, когда Месси и Гари Медель слегка повздорили и явно не заслуживали такого строгого наказания, лидера аргентинской сборной, что называется, прорвало.

Месси отказался выходить на награждение, чтобы "не участвовать во всей этой коррупции", о чем он и заявил журналистам.

В итоге за подобное поведение Месси грозила дисквалификация на два года. Но аргентинской федерации удалось немного сгладить ситуацию благодаря письму и официальным извинениям самого Лионеля. Так что принятое решение о трехмесячной дисквалификации не создаст серьезных проблем для Месси. Он не примет участия в товарищеских матчах против сборных Чили, Мексики и Германии. И из-за удаления пропустит первый матч отбора к ЧМ-2022.

Помимо дисквалификации капитан аргентинской команды также оштрафован на 50 тысяч долларов.