Минск призывает не допустить размещения РСМД в Европе

Приложить максимум усилий для предотвращения размещения ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте призвал официальный Минск. Об этом говорится в заявлении МИД РБ в связи с выходом США из ДРСМД - "одного из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры".

Республика Беларусь с сожалением восприняла этот шаг Вашингтона. Договор, по словам внешнеполитического ведомства страны, "внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на Европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения".

Выход из ДРСМД, констатируется в заявлении, наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе.

Белорусская сторона в складывающейся ситуации призывает все заинтересованные государства по обе стороны Атлантики предпринять максимум усилий, чтобы предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте. Беларусь готова к конструктивной и целенаправленной работе для достижения этой цели, подчеркивается в заявлении МИД РБ.