Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожарным удалось локализовать пожар.

"РГ" уже сообщала о том, что в столичном районе Замоскворечье горит выселенное здание старой постройки. К тушению привлечены 17 единиц техники и 80 человек, кроме того, авиатехника. Пожару присвоен второй номер сложности. Спасатели стараются защитить соседние здания, чтобы не допустить перехода огня.

О причинах возгорания в настоящий момент не сообщается.