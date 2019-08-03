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03.08.2019 22:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Олег Кононов: Беспокоит, что "Спартак" не может забить с игры

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился своими ощущениями от встречи четвертого тура Премьер-лиги с "Динамо", в котором была зафиксирована ничья - 0:0.

На вопросы журналистов на пресс-конференции Кононов отвечал вдумчиво и спокойно. Хотя по ходу самого матча он нередко апеллировал к судьям и своим футболистам. В общем, вел себя чересчур эмоционально. Что не слишком-то ему свойственно.

Олег Георгиевич, пару слов по игре.

Олег Кононов: Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств. Я имею ввиду, что на неделе несколько игроков покинули команду, пришли новички. Поэтому были некие трудности. Тем не менее, хочу поблагодарить футболистов. За то, как организованно они действовали во втором тайме, и за ту сплоченность, которая была с первых минут.

Планировался ли выход Андре Шюррле по ходу матча и был ли это риск - выпустить его на целый тайм?

Фото: Михаил Синицын / РГ
Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо"

Олег Кононов: Да, это был риск. Он провел только одну тренировку. Но игра складывалась так, что мне нужен был футболист, который будет искать свободные зоны.

Поговорили уже с Эсекилем Понсе? Как оцените момент с его удалением?

Олег Кононов: Это был игровой момент. Он парень настойчивый и всегда борется до последнего. В том эпизоде он не видел вратаря, потому и пошел до конца.

Кто выйдет на позиции нападающего в следующем матче с учетом дисквалификации Понсе?

Олег Кононов: У нас есть кем его заменить. Тот же Шюррле может исполнить эту роль, Ларссон. Проблем нет.

О чем говорили в перерыве с командой? Было желание победить, несмотря на удаление?

Олег Кононов: Безусловно, мы хотели выиграть. В раздевалке говорили о тех ошибках, которые допустили в первом тайме. Мы не так организованно действовали в обороне. После перерыва прибавили.

В четырех стартовых матчах сезона "Спартак" не может забить с игры. Вас это беспокоит?

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Андре Шюррле: Готов к давлению со стороны болельщиков

Олег Кононов: Конечно. Это беспокоит и меня как главного тренера, и команду, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, в следующем матче мы победим и забьем с игры.

Гулиев и Бакаев почти в каждом матче получают желтые. Что с этим делать?

Олег Кононов: Что-то можно сделать. Что именно - не буду говорить. Нам надо поработать над этими моментами. Надеюсь, добьемся своего и они перестанут регулярно получать желтые карточки. Характер у них чересчур вспыльчивый.

Таким же спокойным предстал перед журналистами главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. Хотя по его лицу было видно, что он не слишком-то доволен результатом. Оно и понятно: "бело-голубые" чуть меньше часа играли в большинстве, создали несколько моментов, но взять три очка так и не смогли.

"Динамо" уже во второй раз в этом сезоне играет в большинстве, но не может победить. Почему?

Дмитрий Хохлов: Мы провели неплохой матч. Явных моментов не было, но и "Спартак" хорошо оборонялся. Шансы у нас были. Просто нужно было действовать точнее.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дмитрий Хохлов рассказал о планах "Динамо" на новый сезон

Как проходила подготовка к дерби с учетом того, что состав "Спартака" почти нереально было предугадать?

Дмитрий Хохлов: А мы его почти угадали. Только две позиции не совпали - в обороне и полузащите. При подготовке мы отталкивались от своей игры. Нет смысла гадать состав соперника.

Что скажете о Сергее Паршивлюке? Он хорошо вписался в вашу команду?

Дмитрий Хохлов: Считаю, что да. И по игровым, и по человеческим качествам. Он становится одним из наших лидеров.

Как оцените игру Клинтона Н"Жи? И на какой позиции вы собираетесь его использовать?

Дмитрий Хохлов: Он может выйти на нескольких позициях. По сегодняшнему матчу могу сказать, что он может и будет играть лучше. Все-таки длительные перелеты бесследно не проходят. Но мы решили дать ему чуть времени.

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