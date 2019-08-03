Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен

Пожарные ликвидировали пожар в здании в центре Москвы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

Напомним, минувшим утром в выселенном здании в московском районе Замоскворечье произошел крупный пожар.

Площадь возгорания составила 5000 кв. метров. Работа пожарных была осложнена высокой температурой, а также угрозой обрушения здания. Кроме того, было необходимо защитить соседние здания от огня, в том числе автозаправку.

В тушении были задействованы 17 единиц техники и 80 человек личного состава, а также 2 вертолета Московского авиационного центра.

Также отметим, что специалисты провели замеры атмосферного воздуха на месте пожара. Превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения выявлено не было.