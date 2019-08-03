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03.08.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупный пожар в здании в центре Москвы потушен

Пожарные ликвидировали пожар в здании в центре Москвы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

Появилось видео пожара в текстильной компании во Владикавказе

Напомним, минувшим утром в выселенном здании в московском районе Замоскворечье произошел крупный пожар.

Площадь возгорания составила 5000 кв. метров. Работа пожарных была осложнена высокой температурой, а также угрозой обрушения здания. Кроме того, было необходимо защитить соседние здания от огня, в том числе автозаправку.

В тушении были задействованы 17 единиц техники и 80 человек личного состава, а также 2 вертолета Московского авиационного центра.

Также отметим, что специалисты провели замеры атмосферного воздуха на месте пожара. Превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения выявлено не было.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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