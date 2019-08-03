У задержанных участников незаконного митинга нашли травматическое оружие

Всего, по данным ГУВД, сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 участников незаконной акции.

"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержаны около 600 человек", - сообщили в Главке столичной полиции.

Известно, что как минимум один сотрудник полиции получил травму. Боец ОМОН был госпитализирован с подозрением на перелом руки.