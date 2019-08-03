В Москве на несанкционированном митинге задержали 30 человек

В ГУ МВД России по Москве корреспонденту "РГ" сообщили, что "по состоянию на 14 часов 30 минут в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек". За нарушения общественного порядка задержано 30 человек.

При этом правоохранители призывают собравшихся на несогласованную акцию разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан​​​.

Напомним, прокуратура и полиция предупредили жителей и гостей города, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона. Организаторам заранее вынесли предупреждение. Кстати, после несанкционированной акции 27 июля возбуждено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Статья весьма суровая - наказание по не предусматривает до 15 лет свободы.

На телеканале "Москва 24" был показан сюжет о группе людей, которые, несмотря на предупреждения полиции, вышли на несанкционированную прогулку.