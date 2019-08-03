ВДНХ приглашает на день рождения "Москвариума"

За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.

Одним из главных и посещаемых событий 80-го дня рождения выставки стал концерт с участием звезд, среди которых: Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Зара и группа "Земляне". Тысячи любителей высокого искусства посетили и джазовые выступления.

Резонансным событием стало также открытие музея истории ВДНХ - он открылся в арке главного входа. А сегодня, как уже писала "РГ", москвичи в основном идут на день рождения "Москвариума". Несмотря на переменчивую погоду, сотни людей, в том числе семей с детьми, поучаствовали в Морском параде. Многие ждут вечернего шоу дронов.