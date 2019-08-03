Медведев рассказал на Курилах о возможной реакции на протесты Японии

Чем больше возмущается Токио на тему поездок российских руководителей на Курильские острова, тем больше у них поводов туда приезжать. О такой реакции на протесты Японии заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время посещения Итурупа.

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать... Чем мы, естественно, и будем заниматься", - сказал глава кабмина.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?!" - ответил Медведев на вопрос, не вызывают ли у него беспокойство протесты Токио.

Он отметил, что российские власти не будут уведомлять кого-либо о посещении одного из регионов страны. И уточнил: даже "при всем желании развивать дружеские связи" между государствами.