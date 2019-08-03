США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против командующего полицейским спецназом Венесуэлы Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы и руководителя главного управления военной контрразведки Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы. Их обвиняют в причастности к нарушениям прав человека.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Санкции также затрагивают супруг венесуэльских силовиков и несовершеннолетних детей. Всем им запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

В феврале этого года против Бастардо и Эрнандеса уже вводились финансовые санкции. Речь шла о заморозке активов в США и запрете для американских граждан на ведение бизнеса с фигурантами списка. Нынешнее решение является дополнением к финансовым ограничениям.

Ранее, в июле, министерство финансов США расширило санкции по Венесуэле, добавив в свой список еще 10 физических и 13 юридических лиц. В черный список попали и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США обвинили их в организации схемы незаконного обогащения за счет мошеннического использования системы распределения продовольствия в Венесуэле.