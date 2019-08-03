Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Об этом глава Белого дома объявил в пятницу во время встречи с журналистами. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими. Но, по его словам, "это было очень тяжело сделать в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва", - цитирует РИА Новости.

"Охотой на ведьм" Трамп называет расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Предположение о "российском вмешательстве" он расследовал на протяжении почти двух. Однако свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией он так и не нашел.