Трамп отказался от планов назначить Рэтклиффа главой нацразведки

Кандидатура Рэтклиффа, откровенного сторонника Дональда Трампа, стала тщательно изучаться законодателями сразу после того, как в минувшее в воскресенье глава Белого дома объявил в Twitter, что он выбрал преемника Дэна Коутса, который 15 августа уходит с поста директора национальной разведки. Выбор Трампа, иронизирует издание, вызвал слабый приток энтузиазма среди сенаторов обеих партий, которые решили проверить личные и деловые качества кандидата.

В СМИ тотчас появилась информация о том, что преемник Коутса преувеличил свои заслуги во время работы в качестве федерального прокурора в Техасе, особенно в части борьбы с нелегальной миграцией. Журналисты также узнали, что он приукрасил свои полномочия во время работы в должности федерального прокурора в Восточном Техасе, когда баллотировался в конгресс, изображая себя имеющим большой опыт заключения террористов в тюрьму и формирования контртеррористической политики администрации Буша. Фактически, хотя на него была возложена ответственность за координацию любых вопросов терроризма, в течение срока полномочий Рэтклиффа не проводилось каких-либо серьезных судебных преследований по делам, касающимся национальной безопасности, сообщили журналистам его бывшие коллеги. Сразу же после сообщения Трампа от будущего поста отказался и сам Рэтклифф, таким образом, пополнив список кандидатов, которые не стали "назначенцами" в Белом доме.

Критики Трампа в очередной раз указали на то, что президент торопится объявить о своих креатурах до их проверки соответствующими структурами и, прежде всего, профильными комитетами сената и его собственной администрацией. По словам источников издания, глава Белого дома абсолютно не смущается предложить конгрессу кандидатов, чья квалификация может быть поставлена под сомнение.

"На самом деле этот процесс гораздо более тонкий, чем кажется, - сказал Роберт Келнер, который проверял кандидатов на работу в администрации Трампа, а также в предыдущих администрациях. - Я думаю, что личные проблемы, которые могут смущать администрацию, часто полностью игнорируются из-за относительно легкого процесса проверки".

По его словам, в прошлом Бюро адвокатов Белого дома проводило подробное проверочное собеседование, в отличие от схожей проверки ФБР, которая начинается только после официального выдвижения кандидата на должность. "В прошлом самой важной частью процесса проверки было прямое личное собеседование кандидата с адвокатом администрации. Нынешняя администрация не всегда проводит очень подробное личное собеседование", - отметил Келнер.

Между тем, отказ от назначения Джона Рэтклиффа оставляет Дональда Трампа без какого-либо очевидного кандидата для выполнения одной из самых важных должностей в области национальной безопасности страны и ставит вопрос о том, что произойдет со Сью Гордон, №2 в национальной разведке. Федеральный закон гласит, что, если должность директора национальной разведки становится вакантной, исполняющим обязанности директора должен быть заместитель директора - в настоящее время это именно Гордон.

Однако Трамп, отмечают источники, не намерен повышать ее в должности после того, как Коутс уйдет в отставку, а может и вовсе сместить ее со своего поста, выбрав другого кандидата и на ее пост. Гордон, более 30 лет проработавшая на разведывательных должностях в ЦРУ и других агентствах, не получила официальной информации от Белого дома о том, что глава Белого дома намерен назначить кого-то еще для надзора за спецслужбами. Таким образом, остается непонятным, кто вообще будет командовать национальной разведкой США после 15 августа, когда Коутс покинет свой пост.

Решение не назначать Гордон, которая является первым заместителем директора национальной разведки, по оценке экспертов, вероятно, расстроит республиканцев и демократов в сенате, которые выразили сомнения в кандидатуре Рэтклиффа. Но здесь, скорее всего, Трамп, известный своей обидчивостью и бескомпромиссностью, скорее всего, пойдет на принцип с тем, чтобы не удовлетворить интерес тех политиков, которые "холодно встретили" выбор им преемника Коутса.

Тем более что на днях Трамп, отмечают источники, запретил Гордон лично проводить ежедневные брифинги по разведке в Белом доме. Хотя пресс-секретарь канцелярии директора разведки Аманда Шох заявила, что Гордон не было запрещено посещать какие-либо брифинги, она отказалась комментировать происходящее внутри Овального кабинета.

Тем временем стало известно, что на этой неделе Белый дом попросил, чтобы канцелярия разведки предоставила список старших должностных лиц, которые работают в службе. По словам высокопоставленного чиновника администрации США, этот шаг был истолкован как еще один признак того, что президент тщательно подбирает людей, которых можно временно поставить во главе американской национальной разведки. Трамп и республиканцы из палаты представителей ясно дали понять, что они выступают за необходимость широкой реорганизации канцелярии директора национальной разведки. Чиновники администрации и республиканцы из нижней палаты конгресса также заявили, что они хотели бы, чтобы в агентстве был тот, кто будет "хорошо работать" с генеральным прокурором Уильямом Барром, который распорядился пересмотреть деятельность разведывательных служб ФБР. Это произошло после того, как генпрокурору стало известно о том, что некоторые агенты Бюро слишком рьяно и предвзято искали "российский след" в предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Справка "РГ"

В национальную разведку (разведывательное сообщество) США, созданное по распоряжению президента Рональда Рейгана в 1981 году, входят 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах Америки, в том числе, ЦРУ, ФБР, АНБ и другие. При этом, в частности, директор ЦРУ подчиняется директору (советнику президента) по национальной разведке.