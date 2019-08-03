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03.08.2019 23:30
Рубрика: В мире

Три человека взяты под стражу после стрельбы в торговом центре в Техасе

Текст: Максим Макарычев

По делу о стрельбе в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе взят под стражу основной подозреваемый, 21-летний молодой человек, сообщил Fox News лейтенант-губернатор Техаса Дэн Патрик. По его словам, в ходе массовой бойни, устроенной подозреваемым, пострадали от 15 до 20 человек. Мэр Эль-Пасо Ди Марго, в свою очередь, заявил, что полицией были арестованы три человека, но отказался уточнить, были ли все трое непосредственно причастны к стрельбе.

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Напомним, что стрелок открыл огонь из АК-47 около 11 часов в субботу по клиентам в торговом центре. Первоначально сообщалось о 12 погибших. В настоящее время точное количество жертв уточняется. Медицинский центр Del Sol сообщил телеканалу, что в учреждение были доставлены, по меньшей мере, одиннадцать раненых. Представитель полиции Эль-Пасо Энрике Каррильо сказал Reuters, что в результате стрельбы имеется не менее 22 жертв, в число которых включены погибшие и раненые.

Ранее полиция Эль-Пасо заявила, что получила многочисленные сообщения о "нескольких стрелках". Свидетельница Ванесса Саенс рассказала Fox News, что слышала несколько "хлопков" на стоянке и увидела человека в черной рубашке и черных брюках с оружием, стрелявшего снаружи здания перед тем, как войти в Walmart. "Он просто целился в людей и просто стрелял", - добавила она. Другой собеседник сказал, что во время стрельбы погибла его пожилая мать.

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Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, что большую часть людей выводили из торгового центра с поднятыми руками над головой, отмечает metro.co.uk.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Стивен Гроувс. Трамп переговорил с генеральным прокурором США Уильямом Барром и губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

В мире США Массовые убийства в США
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