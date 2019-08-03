В честь V Армейских международных игр выпустили почтовую марку

В субботу заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии гашения художественной почтовой марки, выпущенной к началу юбилейных Пятых Армейских международных. Вместе с ним это значительное событие (тираж марки - 85 тыс. экземпляров) отметил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Эти состязания Евкуров назвал "важнейшим событием для многих армий мира". Он напомнил, что Игры, проводимые по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, начались с проведения в 2013 году международного чемпионата "Танковый биатлон". Тогда в нем участвовали всего четыре государства - Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия. Сейчас свои команды на эти соревнования командировали несколько десятков стран. "Я уверен, что марки станут хорошей рекламой, в хорошем смысле слова, Армейских международных игр", - считает Евкуров.

А Олег Духовницкий сообщил, что эти марки разойдутся по всей сети связи и попадут во все отделения почты России и салоны "Коллекционер". А затем распространятся по всему миру.

В оформлении этих памятных государственных знаков почтовой оплаты использованы элементы фирменного стиля Армейских международных игр. На почтовых марках изображена стилеобразующая графика, отражающая конкурсы "Танковый биатлон" и "Авиадартс". А на купоне представлен логотип АрМИ. На полях нанесены пиктограммы конкурсов.