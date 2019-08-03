В Индонезии один человек погиб в результате землетрясения

В Индонезии жертвой землетрясения стал один человек, еще не менее четырех местных жителей получили ранения. Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местный новостной портал Detik. По данным полиции, стихией повреждены 139 домов и две мечети. Более тысячи человек были вынуждены временно покинуть свои дома.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 миллиона человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.