6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов

6 августа (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция Национального союза агростраховщиков и Всероссийского союза страховщиков на тему "Горящие леса: как могут помочь в решении проблемы страховые механизмы".

В пресс-конференции принимают участие:

- президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс;

- президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов;

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- мировая практика страхования лесного фонда;

- во сколько обходится страхование лесов за рубежом, какой ущерб компенсируется;

- оценки стоимости страхования лесов в России, и кто будет за него платить;

- возможность использования страховых инструментов для решения задач Федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках Национального проекта "Экология".

Справка: в проекте "Сохранение лесов" - составной части Национального проекта "Экология" - поставлены цели:

- снизить ущерб от лесных пожаров более чем в 2 раза - с базового значения 32,3 млрд. руб. в 2018 г. до 12,5 млрд. в 2024 г.;

- довести площадь лесовосстановления до 100% от площади погибших и вырубленных лесов - с базового показателя 62,3% в 2018 г.