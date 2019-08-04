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6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

6 августа - пресс-конференция "Горящие леса: как могут помочь в решении проблемы страховые механизмы"

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА" Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

6 августа (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция Национального союза агростраховщиков и Всероссийского союза страховщиков на тему "Горящие леса: как могут помочь в решении проблемы страховые механизмы".

В пресс-конференции принимают участие:

- президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс;

- президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов;

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- мировая практика страхования лесного фонда;

- во сколько обходится страхование лесов за рубежом, какой ущерб компенсируется;

- оценки стоимости страхования лесов в России, и кто будет за него платить;

- возможность использования страховых инструментов для решения задач Федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках Национального проекта "Экология".

Справка: в проекте "Сохранение лесов" - составной части Национального проекта "Экология" - поставлены цели:

- снизить ущерб от лесных пожаров более чем в 2 раза - с базового значения 32,3 млрд. руб. в 2018 г. до 12,5 млрд. в 2024 г.;

- довести площадь лесовосстановления до 100% от площади погибших и вырубленных лесов - с базового показателя 62,3% в 2018 г.

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