Блогер показал самый дорогой "горбатый" "Запорожец" в истории

Этот автомобиль умеет сам открывать дверь при нажатии кнопки на брелоке. У него шасси от Lotus, двигатель от Toyota на 260 л.с., светодиодные фары от Harley Davidson, динамики и сабвуфер от Yamaha. А еще - кресла-ковши и рулевое колесо, снимающееся для облегчения посадки, как у гоночных болидов. При включении электропитания из бардачка выкатываются дополнительные приборы, показывающие давление и температуру масла, а на центральной панели можно заряжать смартфон.

Ничего удивительного, что за такой спорткар его владельцы просят 20 млн рублей. Если бы не одно "но". Это… "Запорожец"! Оказывается, и такое бывает - убедиться можно, посмотрев ролик на YouTube, в котором показали этот невероятный "горбатый" ЗАЗ, который стоит, как Ferrari.

Кстати, тот самый тойотовский мотор в этой машине тюнеры разместили не в багажнике, как у классического "жужика", а чуть дальше - за передними сиденьями. Переделок потребовалось много, на создание машины ушло два "Запорожца" и два… Lotus. Зато теперь ее можно разгонять до 220 км/ч - и поменять, например, на Rolls-Royce с небольшим пробегом.