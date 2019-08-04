Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили драку в метро

Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".

Очевидцы сообщили в полицию, что на станции "Грейт Портленд Стрит" в поезде, который как раз отправлялся на станцию "Парк Уэмбли", разгорелась драка между поклонникам команд. В распоряжении Sun оказалось видео драки.

Как сообщили представители полиции, расследование инцидента начато. Ведется работа по установлению личностей участников драки. Сообщений о травмах в полицию не поступало.

В Англии за подобные инциденты участников драки ожидает не только административное наказание. Не исключено, что самым рьяным любителям помахать кулаками придется на какое-то время забыть о посещении стадиона.