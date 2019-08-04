Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций

На фоне нового витка торговой войны в пятницу падали почти все мировые рынки - российский, азиатские, европейские, американский. Курс доллара на Мосбирже достигал на максимуме 65,43 рубля. Евро добирался до 72,63 рубля. В случае с российским рынком масла в огонь подливали и новости о санкциях США. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу также падала - они почти коснулись отметки 61 доллар за баррель.

Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65,5 за доллар, констатирует главный аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура, считает она.

Ставки в долларах США остаются на высоком уровне после снижения базовой ставки ФРС и заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что это может быть разовая мера, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это предполагает, что у инвесторов и так будет меньше аппетита к риску, так что рубль в августе будет испытывать давление. При этом все фундаментальные показатели рубля остаются сильными: положительные торговый и платежный балансы, бюджет исполняется с профицитом, международные резервы превышают внешние обязательства, а Банк России придерживается умеренно жесткой денежной политики, перечисляет аналитик.

Фундаментальные показатели рубля по-прежнему остаются сильными

В августе в пользу роста цен на нефть будет играть как сохранение геополитической премии в котировках, увеличение которой видится вполне вероятным, так и продолжение балансировки рынка, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В отношении геополитики самой активной точкой, вероятно, останется иранское направление, включающее в себя возможные конфронтации в Ормузском проливе. Поддержкой нефтяным котировкам может выступить сезон ураганов в США. Но "черным лебедем", при котором нефтяные цены могут провалиться к 50 долларам, может быть ухудшение динамики мировой экономики в III квартале, говорит Покатович.