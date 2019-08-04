Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций

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Рубрика: Экономика

Биржи с видом на риск

Что будет с курсом рубля и ценами на нефть из-за торговой войны и новых санкций
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Обострение торговой войны между США и Китаем спровоцировало уход мировых инвесторов из рисковых активов. На этом фоне в конце недели резко подешевел рубль и просели цены на нефть. Очевидно, что в понедельник распродажа рисковых активов продолжится, она усугубится и эффектом от новых санкций США против России. При этом в августе вряд ли произойдет более глубокое снижение цен на нефть и курса рубля, чем было в пятницу.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

На фоне нового витка торговой войны в пятницу падали почти все мировые рынки - российский, азиатские, европейские, американский. Курс доллара на Мосбирже достигал на максимуме 65,43 рубля. Евро добирался до 72,63 рубля. В случае с российским рынком масла в огонь подливали и новости о санкциях США. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу также падала - они почти коснулись отметки 61 доллар за баррель.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65,5 за доллар, констатирует главный аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура, считает она.

Ставки в долларах США остаются на высоком уровне после снижения базовой ставки ФРС и заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что это может быть разовая мера, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это предполагает, что у инвесторов и так будет меньше аппетита к риску, так что рубль в августе будет испытывать давление. При этом все фундаментальные показатели рубля остаются сильными: положительные торговый и платежный балансы, бюджет исполняется с профицитом, международные резервы превышают внешние обязательства, а Банк России придерживается умеренно жесткой денежной политики, перечисляет аналитик.

Фундаментальные показатели рубля по-прежнему остаются сильными

В августе в пользу роста цен на нефть будет играть как сохранение геополитической премии в котировках, увеличение которой видится вполне вероятным, так и продолжение балансировки рынка, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В отношении геополитики самой активной точкой, вероятно, останется иранское направление, включающее в себя возможные конфронтации в Ормузском проливе. Поддержкой нефтяным котировкам может выступить сезон ураганов в США. Но "черным лебедем", при котором нефтяные цены могут провалиться к 50 долларам, может быть ухудшение динамики мировой экономики в III квартале, говорит Покатович.

Антон Силуанов: Экономика выдержит

Текст: Юлия Кривошапко
Новые антироссийские санкции, введенные США, негативно повлияют на отношения двух стран, но экономика РФ способна выдержать этот удар. Такое мнение журналистам высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего, - отметил Силуанов. - Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям".

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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Первый вице-премьер уточнил, что "гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям".

"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах", - подчеркнул Антон Силуанов.

Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей". Частично они распространяются на российский госдолг - американским банкам запрещается участвовать в первичной продаже российских евробондов, а также выдавать российскому правительству кредиты, номинированные не в рублях. Новые санкции также подразумевают, что США будут препятствовать предоставлению России любых займов и в целом финансовой помощи со стороны международных институтов, таких, например, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, новые ограничительные меры призваны усложнить доступ России к американским товарам и технологиям.

Анонсированные США санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать минимум 12 месяцев, следует из документа, опубликованного в пятницу в официальном Twitter американского Госдепа.

Экономика Финансы Валютный рынок Санкции и антисанкции Курс рубля Торговые войны
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