Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций

На фоне нового витка торговой войны в пятницу падали почти все мировые рынки - российский, азиатские, европейские, американский. Курс доллара на Мосбирже достигал на максимуме 65,43 рубля. Евро добирался до 72,63 рубля. В случае с российским рынком масла в огонь подливали и новости о санкциях США. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу также падала - они почти коснулись отметки 61 доллар за баррель.
Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65,5 за доллар, констатирует главный аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура, считает она.
Ставки в долларах США остаются на высоком уровне после снижения базовой ставки ФРС и заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что это может быть разовая мера, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это предполагает, что у инвесторов и так будет меньше аппетита к риску, так что рубль в августе будет испытывать давление. При этом все фундаментальные показатели рубля остаются сильными: положительные торговый и платежный балансы, бюджет исполняется с профицитом, международные резервы превышают внешние обязательства, а Банк России придерживается умеренно жесткой денежной политики, перечисляет аналитик.
В августе в пользу роста цен на нефть будет играть как сохранение геополитической премии в котировках, увеличение которой видится вполне вероятным, так и продолжение балансировки рынка, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В отношении геополитики самой активной точкой, вероятно, останется иранское направление, включающее в себя возможные конфронтации в Ормузском проливе. Поддержкой нефтяным котировкам может выступить сезон ураганов в США. Но "черным лебедем", при котором нефтяные цены могут провалиться к 50 долларам, может быть ухудшение динамики мировой экономики в III квартале, говорит Покатович.
Антон Силуанов: Экономика выдержит
"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего, - отметил Силуанов. - Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям".
Первый вице-премьер уточнил, что "гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям".
"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах", - подчеркнул Антон Силуанов.
Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей". Частично они распространяются на российский госдолг - американским банкам запрещается участвовать в первичной продаже российских евробондов, а также выдавать российскому правительству кредиты, номинированные не в рублях. Новые санкции также подразумевают, что США будут препятствовать предоставлению России любых займов и в целом финансовой помощи со стороны международных институтов, таких, например, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, новые ограничительные меры призваны усложнить доступ России к американским товарам и технологиям.
Анонсированные США санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать минимум 12 месяцев, следует из документа, опубликованного в пятницу в официальном Twitter американского Госдепа.