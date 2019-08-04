Девять человек убиты, 16 пострадали в результате стрельбы в Огайо

В городе Дейтон (штат Огайо, США) неизвестный открыл стрельбу в баре Ned Peppers в ночь с 3 на 4 августа. По информации полиции, убиты девять человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает газета Dayton Daily News.

Ранее сообщалось о семи возможных жертвах стрелка.

Предположительно, причиной стрельбы могло стать то, что злоумышленника не пустили в бар. После отказа он начал стрелять. По некоторым данным, стрелок был убит. Также есть неподтвержденные сведения о втором стрелке, сейчас эту версию расследует полиция.

Днем ранее в городе Эль-Пасо, штат Техас, на границе с Мексикой Патрик Крузиус (21 год) устроил стрельбу в торговом центре. Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Сам Крузиус задержан.