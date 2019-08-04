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04.08.2019 13:35
Рубрика: В мире

Глава таможни Уругвая уволился после задержания партии кокаина в ФРГ

Текст: Сергей Новиков

Глава таможенной службы Уругвая Энрике Канон подал в отставку после того, как в Германии перехватили крупнейшую партию кокаина, отправленную из этой латиноамериканской страны в Бельгию. Об этом сообщается на официальном сайте министерства экономики и финансов Уругвая, в ведении которой находится местная таможня.

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Канон занимал должность, на которую его назначил еще предыдущий президент страны Хосе Мухика, с 2010 года.

Немецкие таможенники более двух недель назад перехватили в порту Гамбурга самую крупную в истории страны партию кокаина. Речь идет о 4,5 тонны наркотиков, упакованных в обычные спортивные сумки, которые перевозились на грузовом судне из уругвайской столицы Монтевидео. В качестве порта назначения груза значился бельгийский Антверпен.

Обнаружить крупную партию наркотиков удалось после того, как таможенники порта Гамбурга проверяли товар, который по документам значился как семена сои. На деле же в 211 сумках обнаружилось 4200 пакетов с белым порошком. Стоимость перехваченной партии оценивается практически в рекордный один миллиард евро.

Уругвай в последнее время превратился в одну из ключевых точек переправки наркотиков из Латинской Америки в Европу. Так, в мае этого года власти Франции обнаружили около 600 килограммов кокаина, следовавшего из крупнейшего уругвайского аэропорта Карраско.

В мире Южная Америка Уругвай
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