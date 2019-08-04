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04.08.2019 18:34
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят - 15-й

Текст: Артур Нанян
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим на 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который прошел в Будапеште. Эта победа стала для него восьмой в нынешнем сезоне.
Льюис Хэмилтон после финиша в гонке Гран-при Венгрии. Фото: AP/Laszlo Balogh Льюис Хэмилтон после финиша в гонке Гран-при Венгрии. Фото: AP/Laszlo Balogh
Льюис Хэмилтон после финиша в гонке Гран-при Венгрии. Фото: AP/Laszlo Balogh

За три круга до финиша Хэмилтон опередил голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который в итоге уступил победителю 17,796 секунды, но проехал самый быстрый круг в гонке и получил дополнительное очко. Результат британца - 1 час 35 минут 3,796 секунды. Замкнул тройку немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, отставший от Хэмилтона на 1 минуту 1,433 секунды.

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Финишировавший третьим на Гран-при Германии Даниил Квят на трассе в Будапеште стал 15-м. Партнер россиянина по "Торо Россо" тайско-британский гонщик Александр Албон занял десятое место и набрал одно очко.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, увеличив количество баллов до 250. На второй строчке расположился финн Валттери Боттас (188 очков), на третьей - Ферстаппен (181). Квят (27) идет девятым.

В Кубке конструкторов уверенно возглавляет таблицу "Мерседес", гонщики которого в сумме заработали 438 очков. Далее следуют "Феррари" (288), "Ред Булл" (244), "Макларен" (82), а замыкает пятерку "Торо Россо" (43).

Следующий этап пройдет с 30 августа по 1 сентября в Бельгии.

Спорт Формула-1
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