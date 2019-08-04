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04.08.2019 12:46
Рубрика: В мире

Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом

Текст: Константин Волков

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании иностранного танкера, перевозившего контрабандное топливо. Об этом передает иранский телеканал Press TV.

Фото: Reuters
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По данным СМИ, на борту судна порядка 700 тысяч тонн топлива.

Сообщается, что танкер следовал "в некоторые арабские страны". Он был задержан в Персидском заливе и сопровожден в иранский порт Бушер.

На борту судна семь иностранцев, все они задержаны. Флаг и название судна не уточняются.

В июле Иран задержал танкер Stena Impero под британским флагом.

"РГ" следит за развитием ситуации.

В мире Ближний Восток Иран
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