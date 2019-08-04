Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании иностранного танкера, перевозившего контрабандное топливо. Об этом передает иранский телеканал Press TV.

По данным СМИ, на борту судна порядка 700 тысяч тонн топлива.

Сообщается, что танкер следовал "в некоторые арабские страны". Он был задержан в Персидском заливе и сопровожден в иранский порт Бушер.

На борту судна семь иностранцев, все они задержаны. Флаг и название судна не уточняются.

В июле Иран задержал танкер Stena Impero под британским флагом.

"РГ" следит за развитием ситуации.