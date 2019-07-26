Капитан российского танкера рассказал подробности о задержании судна

Обыск на задержанном на Украине российском танкере Nika Spirit проводила военная прокуратура, и он не был согласован с консулом РФ. Об этом заявил журналистам капитан судна Илья Дребязка.

"Понятно, что судно под русским флагом - это территория России", - отметил он. Однако обыск, по словам Дребязки, не был согласован с российским консулом, как и изъятие документации.

"Для меня это немного странно", - сказал капитан.

Он отметил, что никаких морских правил судно не нарушало.

"Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни судовых правил", - приводит слова Дребязки РИА Новости.

Напомним, Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, задержала в одесском порту Измаил танкер Nika Spirit. По утверждению СБУ, ранее он назывался Neyma и использовался для блокирования Керченского пролива в момент печально известного прохода украинских военных кораблей.

В настоящий момент члены экипажа покинули Украину и прибыли в Кишинев. Вскоре они вернутся в Россию.