Если до этого американская администрация старалась вести войну пошлин так, чтобы это напрямую не отражалось на товарах для рядовых потребителей, то теперь ситуация иная. Согласно анализу компании Goldman Sachs, примерно 60 процентов попадающей под новые меры продукции - это потребительские товары. По данным информационного ресурса axios.com, речь идет о производимых в Китае детских игрушках, одежде, обуви, оружии и почти всех электронных устройствах и гаджетах, включая смартфоны Apple iPhone. Критики утверждают, что после введения пошлин для рядовых американцев вырастут цены на эти товары, а потому платить за тарифы главы Белого дома будут они, а не Китай.

На минувшей неделе в Шанхае состоялся раунд переговоров, ставший первым с момента их коллапса около трех месяцев назад. Обе стороны в официальных заявлениях лаконично оценивали встречу, в которой приняли участие вице-премьер КНР Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, как "конструктивную". Но заявления Трампа быстро вернули финансистов к суровым реалиям, отправив вниз индексы ключевых азиатских бирж в Гонконге, Токио, Шанхае и Шэньчжэне. Пессимистичные комментаторы опасаются, что война пошлин - не некий промежуточный этап в торговых отношениях Китая и США, а самостоятельное и долгосрочное явление.

Такая несостыковка, возможно, не случайна, поскольку, как утверждает газета The Wall Street Journal, многие чиновники, включая ключевых переговорщиков с американской стороны - Мнучина и Лайтхайзера, выступали против новых пошлин. Но Трамп в очередной раз избрал путь "максимального давления", который в других формах проявлялся в действиях США против Ирана и КНДР.

Глава МИД Китая Ван И обвинил Вашингтон в грубой ошибке, ведущей к эскалации торговой войны. В Пекине дали понять, что, как и во время предыдущих пикировок, готовы ответить зеркальными мерами, то есть повысить импортные тарифы на американскую продукцию. Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин посоветовала США "хорошенько подумать" перед принятием решения во избежание "плачевных последствий".

Напомним, в мае консультации КНР -США зашли в тупик. Стороны обменялись очередной волной повышения торговых пошлин. Белый дом увеличил их с 10 до 25 процентов на продукцию из Китая, импорт которых в США оценивается в 200 миллиардов долларов в год, а Пекин ответил тарифами на 5 тысяч американских товаров общей стоимостью 60 миллиардов долларов. В конце июня лидеры двух стран провели встречу на полях саммита "двадцатки" в японской Осаке, где договорились возобновить переговоры и пока не повышать пошлины. Дональд Трамп пообещал смягчить ограничения на деятельность китайской компании Huawei в США, а Пекин - увеличить объемы закупаемой у американцев сельскохозяйственной продукции. Но продержались договоренности недолго. Трамп в своем "Твиттере" пояснил, что недоволен "медленным продвижением переговоров", невыполнением обещаний Поднебесной, в том числе по сельхозпродукции и прекращению поставок в США опиоидного препарата фентанил, от передозировки которым ежегодно умирают несколько тысяч американцев.