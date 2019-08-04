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04.08.2019 20:28
Рубрика: Общество

Учение с мучением

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Бывают новости, на которые не обращают особого внимания, хотя они чрезвычайно важны.

Во всяком случае, меня поразило известие, которое никто, по-моему, не обсуждал. ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии, на первом месте по невостребованности: учитель средней школы.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Если не нужны учителя - значит, с новыми учениками проблема. Да и вообще как-то грустно: не востребован педагог. Одна из самых главных на земле профессий оказывается ненужной. Она и так-то давно уже не шибко популярна, а тут вообще такое...

Мы "смотрим на успешного ученика, решившего связать свою жизнь с системой образования, как на горячечного больного. При этом последний вызывает порой больше понимания среди окружающих".

Эта цитата из книги неизвестного мне, но, как написано, "известного блогера" Павла Астапова, который проработал в школе восемь лет. Книга называется очень скучно "Будни учителя". Подзаголовок, правда, повеселей "О чем молчат педагоги".

Я читал эту книгу как раз тогда, когда узнал эту "незаметную" новость. И как-то они у меня в голове соединились причудливым образом: неуважение к профессии педагога и невостребованность этой профессии... Все свои книги по воспитанию, все лекции я обращаю почти всегда к родителям. Мне кажется, сегодня в деле воспитания и образования детей их роль решающая. И вот открываю книгу практика и понимаю, почему так происходит. И настоятельно советую эту книгу.

Когда у родителей возникают проблемы со своими детьми-школьниками, они склонны обвинять в них конкретного учителя. И это понятно: в системе образования педагог, что называется, крайний.

На первом месте по невостребованности: учитель средней школы. Если не нужны учителя - значит, и с новыми учениками проблема

Астапов "на своей шкуре" осознал, насколько может быть беспомощен учитель в школе. Нам-то все кажется, что это у ученика - куча обязанностей и почти никаких прав. Но педагог-то оказывается в такой же ситуации!

Вот ребенок крякает уткой на уроке. Что с ним делать? Можно отвести к директору. Что может сделать директор? Погрозить, что позвонит родителям. Папы у ребенка нет, а мама не отвечает на звонки с незнакомых телефонов. Ну, написать замечание - и что?

Учитель пытается выстроить хорошие, добрые отношения с классом. Иногда получается. А иногда нет по простой причине: дети не хотят учится тому, чему их учат, и так, как их учат. И каким бы хорошим ни был учитель, - он упирается в эти правила обучения.

Цитата: "В пятый класс приходит просто толпа детей, которые слово "местность" пишут без буквы "т" и с трудом умножают на девять. И что же с этим делает старшая школа? Правильно, пытается впихнуть еще больше знаний. А зачем, если и старых-то по факту у ребенка нет?"

Фото: iStock
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Самое страшное, что может быть (и, увы, есть) в школе - это формализм. Учить формально можно. Запросто. Но научить формально ничему нельзя.

Когда-то давно, в советские времена, замечательный педагог Владимир Матвеев был снят с должности главного редактора "Учительской газеты" за то, в сущности, что вместе с выдающимся публицистом Симоном Соловейчиком пытался пропагандировать "педагогику сотрудничества". Прошло очень много лет с тех пор, но оказывается, что, кроме педагогики сотрудничества, предложить-то в школе нечего. Или учителя и ученики будут сотрудничать. Или формальная, достаточно бессмысленная деятельность. И беда, или даже трагедия, когда школа не может организовать это самое сотрудничество.

Школа не успевает за теми изменениями, которые сейчас происходят в жизни и в мире. "Во многих школах любые изменения принимают в штыки", - пишет Астапов. Почему такое происходит? Разве учителя - люди невостребованной профессии - не хотят изменений?

Проблема не только в зависимости зарплаты от количества часов, но и в куче "бухгалтерии", которую должен вести каждый педагог

Астапов дает ответ. Дело не в желании или нежелании, а в чрезвычайной загруженности. И проблема не только в зависимости зарплаты от количества часов, но и в куче "бухгалтерии", которую должен вести каждый педагог.

Я все думал: почему так здорово написанную книгу автор назвал так бесцветно? А потом понял: название абсолютно отражает суть книги - "Будни учителя". Автор спокойно и беспристрастно описывает повседневный быт, будни, обыденность школьной жизнь такой, какой ее видит учитель.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В книге нет ни одного обидного слова про конкретных педагогов. Печаль системы не в том, что ее составляют плохие люди - хорошие; не в том, что они - непрофессионалы - куда как много педагогических асов, хотя, как и в любой профессии, отнюдь не все... Печаль системы в ней самой, в том, что все так организовано, что хорошим и талантливым людям трудно, а подчас и невозможно себя проявить.

Что такое формализм в школе? Это когда задача "дать ребенку знания" становится не самой главной, куда важнее, чтобы он перешел в следующий класс, сдал ЕГЭ и прочее.

Великий Альберт Эйнштейн говорил, что знания - это то, что остается в наших головах ПОСЛЕ того, как нас закончили учить. Иногда кажется, что школу это самое "после того" не очень волнует.

Школа и дом - вот два места, где куется будущее страны. Учителя и родители - люди, которые отвечают за это будущее. Возможно, звучит пафосно, но ведь так оно и есть на самом деле. Я по-прежнему буду обращаться к родителям, потому что они гораздо свободнее в своих отношениях с детьми. И буду переживать за школу. За людей нынче невостребованной профессии - учителей. И мечтать, чтобы им дали возможность созидать будущее свободно и без формализма.

Общество Образование Колонка Андрея Максимова
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