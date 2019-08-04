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Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

Текст: Артур Нанян
Футболисты "Манчестер Сити" выиграли седьмой трофей при Хосепе Гвардиоле. В матче за Суперкубок Англии "горожане" победили в серии пенальти "Ливерпуль" - 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти. "Манчестер Сити" в шестой раз в истории завоевали Суперкубок Англии - ранее команда брала трофей в 1937, 1968, 1972, 2012 и 2018 годах.
Футболисты "Манчестер Сити" празднуют победу в Суперкубке Англии. Фото: AP/Kirsty Wigglesworth Футболисты "Манчестер Сити" празднуют победу в Суперкубке Англии. Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
Футболисты "Манчестер Сити" празднуют победу в Суперкубке Англии. Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Матчу на знаменитом "Уэмбли" предшествовал небольшой скандал. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на то, что его клуб не может тратить 200 миллионов фунтов на трансферы, как это делает "Манчестер Сити". Ответа Хосепа Гвардиолы не пришлось долго ждать.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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"Конечно, такие заявления меня беспокоят, потому что это неправда, - отметил Гвардиола. - Мы не тратим каждое лето по 200 миллионов на новичков. И это говорит "Ливерпуль". Немаленькая команда".

К Суперкубку в Англии по традиции относятся не столь серьезно, как к премьер-лиге или Кубку страны. Матч за этот трофей считается выставочным. И потому в нем разрешено больше трех замен. Тем не менее, когда друг против друга играют две лучшие команды Англии последних лет, это всегда событие.

Несмотря на грядущий старт сезона, Гвардиола с Клоппом выставили на игру основные составы. Разве что лучший бомбардир "горожан" Серхио Агуэро остался в запасе. Но у аргентинца было небольшое повреждение, и, возможно, тренер команды из Манчестера решил поберечь форварда.

Удивительно, насколько разными предстали команды в каждом из таймов. Первый прошел под диктовку "Сити". Уже на 12-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет, забив после передачи Давида Сильвы. До перерыва "горожане" упустили пару моментов, в то время как "Ливерпуль" уповал разве что на скорость Мохамеда Салаха и выдумку Роберто Фирмино.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Во второй половине "Ливерпуль" создал четыре-пять стопроцентных момента для взятия ворот, но реализовал из них лишь один: на 77-й минуте отличился вышедший на замену Жоэль Матип. Буквально за считанные секунды до финального свистка Салах мог принести "красным" победу, но египтянин в ближнем бою не смог переиграть голкипера Клаудио Браво.

Судьба матча и трофея решилась в серии пенальти, в которой удачливее были "горожане" - 5:4. Роковым для "Ливерпуля" оказался промах Жоржиньо Вейналдума.

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