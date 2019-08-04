Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории

В России стартовали продажи нового поколения Mazda 3. "РГ" одна из первых протестировала "трешку" в кузове хэтчбек, которая получила яркий дизайн. Разбираемся, какие еще есть плюсы у некогда одной из самых популярных моделей нашей страны.

Как снаружи

Четвертое поколение Mazda 3 в двух кузовах (седан и пятидверный хэтчбек) дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Оба варианта "нарисованы" с оглядкой на концепт-кар Kai, показанный на мотор-шоу в Токио.

Новая Mazda закладывает основы инженерии и стиля для всех последующих моделей японской марки. В сравнении с предшественником "тройка" новой генерации получила более плавные кузовные обводы, удлиненный капот, зауженную фронтальную оптику и такие же узкие светодиодные задние фонари.

Хэтчбек явно красит также покатая крыша с заваленными задними стойками и удлиненный задний спойлер. Если говорить про размеры, то Mazda 3 стала чуть ниже, чуть меньше и слегка набрала вес (из-за мощной акустики).

Вживую автомобиль выглядит просто потрясающе. "Тройка" как будто вырезана из одного куска металла, при этом с разного ракурса машина выглядит по-разному. У нее очень агрессивный и спортивный перед, а корма заставляет вспомнить об Alfa Romeo Brera.

На тесте были Mazda 3 разных оттенков, но, конечно, больше всего ей подходит именно красный. Кстати, для предания ослепительного блеска и глубины в цвет добавляют алюминиевые хлопья. Это очень сложный и трудоемкий процесс, но результат восхитительный. Достаточно просто взглянуть на новую "тройку". Как говорят дизайнеры марки, они просто убрали все лишнее с поверхности кузова, сделав ставку на игру света и отражений.

Что внутри

В салоне витает дух японского минимализма. Но кто сказал, что это плохо? Интерьер выполнен с оглядкой на концепт-кар Kai - стильно и со вкусом. На передней панели и консоли считанное количество "физических" кнопок, выделяются 8,8-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран мультимедийной системы, вынесенный в верхнюю часть передней панели, а также шайба управления мультимедиа на центральном тоннеле.

Кроме того, салон теперь в большей степени напоминает спортивный кокпит. Центральная консоль вместе с дисплеем развернута в сторону водителя. Ощутимо улучшились также и материалы отделки. В частности, появился декор из полированного алюминия.

Mazda 3 получила панель приборов с аналоговыми шкалами по бокам, где циферблаты по традиции помещены в глубокие колодцы для борьбы с бликами. В центре же расположился виртуальный спидометр. Доступен проекционный экран: показания выводятся на прозрачную пластину перед глазами водителя. Трехспицевый руль - с красивыми и удобными кнопками.

Был увеличен диапазон регулировок места водителя (можно даже менять угол наклона подушки кресла). А рычаг коробки передач расположили даже выше, как у спорткаров. Последний аспект больше всего оценят обладатели МКПП.

Стойки лобового стекла и их внутренние пластиковые накладки стали тоньше, а стеклоочиститель со стороны водителя подходит вплотную к рамке. Форсунки омывателя теперь расположены на поводках дворников.

Хоть колесная база и увеличилась, сзади места по-прежнему не очень много. Трое взрослых пассажиров с трудом умещаются на галерке. А о том, чтобы отправиться впятером "на дальняк", все-таки не стоит думать - иначе о комфорте можно будет забыть. Такая поездка мало кому понравится.

Объем багажника хетчбека составляет 295 литров. Этого достаточно для двух небольших чемоданов. В грузовом отсеке нет ни крючков, ни розеток, есть только одна лампа освещения. В подполье - докатка, набор инструментов и маленький пенопластовый органайзер.

В список доступных электронных помощников вошел адаптивный круиз-контроль, система помощи при торможении, система безопасного торможения в городе, функция распознавания пешеходов, система распознавания дорожных знаков, система предупреждения о выходе из полосы, система мониторинга мертвых зон, система адаптивного освещения с функцией автоматического управления светом. Очень неплохо набор. Кстати, интересная деталь: "тройка" стала первой моделью бренда с коленной подушкой безопасности водителя.

Как едет

К сожалению, ни инновационный двигатель Skyactiv-X, ни полноприводная трансмиссия "тройкам" для России не достались. К нам приехали машины с передним приводом и проверенными моторами. Жаль, конечно. Впрочем, с другой стороны - цены были бы еще выше. А кто бы покупал такой автомобиль под 2 млн рублей? Так что японцы сделали все правильно - нужно ориентироваться в первую очередь на рынок. Но вернемся к двигателям "тройки".

Базовый силовой агрегат - это 1,5 литровый движок, который выдает 120 л.с. Такая Mazda по паспорту разгоняется до "сотни" за 12,4 секунды. Именно с ней и получилось познакомиться сразу же. В Сербии, где проходил наш тест, много двухполосных дорог, а потому любой обгон - это выезд на встречку. И этого двигателя "трешке" не хватает: приходится довольно долго ждать заветного окна, чтобы совершить маневр. Так что машина с младшим мотором отлично подойдет тем, кто передвигается в основном в городе и никуда не спешит. Плюс любит экономить. Расход на трассе колебался на уровне 7 литров.

Но настоящая "тройка" должна быть с двигателем 2,0 литра. Такой хэтчбек не только выглядит круто, но и едет очень достойно. Ты уже не чувствуешь себя обделенным - обгоны даются куда легче, а звук мотора очень сочный и приятный.

До теста у многих журналистов были вопросы по поводу подвески, ведь четвертое поколение переехало на новую платформу и получило заднюю балку (вместо многорычажки у предшественника), но после нескольких поездок стало понятно, что все эти опасения напрасны.

Эта "трешка" очень тихая и комфортная. Японцы добились идеального сочетания между управляемостью на высоких скоростях, плавностью хода на плохих дорогах (а они есть и в Сербии, мы в этом убедились), а также шумо- и виброизоляцией. И даже на высоких скоростях аэродинамические шумы не прорываются в салон.

Реакции на руль точные и без задержек, а на траектории автомобиль стоит очень уверенно. Крены минимальные, а обратная связь ощутима и понятна. Система G-Vectoring Control Plus помогает убрать эффект "хлыста": при выходе из поворота и возвращении руля в среднее положение подтормаживает переднее наружное колесо, что создает стабилизирующий момент в движении машины.

Что в итоге

Если резюмировать все впечатления, то они только положительные. Новая "тройка" прекрасно управляется, классно выглядит как снаружи, так и внутри.

Автомобиль в базе в кузове хэтчбек с двигателем 1,5 литра и шестиступенчатой МКП стоит 1 490 000 рублей. За топовую машину в версии Supreme надо отдать 1 753 000 рублей. Хэтчбеки уже поступают к дилерам, а седаны появятся у нас только в октябре (с одним 1,5 литровым мотором). В японской компании не скрывают, что они стремятся в премиум, поэтому модель должна стать альтернативным вариантом для тех, кому не хватает денег на немецкую тройку.

У Mazda в очередной раз получилось сделать очень стильный, очень красивый автомобиль, который мало кого оставит равнодушным. Да, сегмент компактных машин в России не очень большой, сейчас не 2008 год, когда Mazda 3 продавалась тысячами, но даже в этих условиях модель с футуристичным дизайном найдет своих покупателей.