Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Уфологическая экспедиция на больших внедорожниках Chevrolet 09:07
Новый Chery Tiggo 4 получил бюджетную версию, названы цены 03.08.2019
Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России 03.08.2019
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 02.08.2019
04.08.2019 10:24
Рубрика: Российский автопром

Первый тест-драйв "Сталкера". Он вам не "Нива"

Текст, фото: Виталий Архиреев
Тольяттинское предприятие Апал, несколько лет назад анонсировавшее создание компактного внедорожника собственной разработки, возобновило работы по проекту "Сталкер". Автомобили уже появились в продаже в нескольких салонах Тольятти. Приобрести можно и напрямую у производителя.

Цена в умах большинства россиян никак не хочет укладываться в рамки здравого смысла, но один автомобиль за 1 233 000 рублей уже продан, еще один находится в салоне, три автомобиля готовы к отгрузке в салоны или покупателям, а 11 компактных внедорожников в стадии сборки. Само производство организовано в содружестве и на площадях ПСА Вис-Авто.

Ниже мы постараемся раскрыть все нюансы создания, аудитории, цены, технических характеристик и реального теста этого автомобиля. Для удобства читателя публикация разделена на две части. Первая - краткая информация о компании и технические характеристики авто. Вторая - тест-драйв "Сталкера”, где лишь частично мы сравнили его с донором агрегатов - Lada 4x4. Почему частично? Ну разные они, совсем разные.

Официальная часть

На пресс-конференции, которую производитель устроил для журналистов в конференц-зале на производстве Апал, было вкратце рассказано о компании, основным направлением деятельности которой является производство изделий из различных видов пластмасс, композитов. В клиентах компании значатся известные бренды: УАЗ, АвтоВАЗ, Lada Sport, компании группы ГАЗ, автобусные заводы, "Урал", производители бытовой техники.

Фото: Фото Aspen Import Auto
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок

На вопросы о столь долгой реализации проекта (анонсирован в 2002 году) коллеги ответили односложно - сертификационные требования даже для мелкой серии постоянно меняются. Приходилось менять и конструкцию автомобиля. По сравнению с первыми образцами были внесены изменения в крепления кузовных деталей, улучшена ремонтопригодность. Сейчас именно на существующую версию "Сталкера” (Апал 21541) получено одобрение типа транспортного средства, по которому на рынок выйдет всего 150 автомобилей.

"Сталкер" построен с использованием агрегатов Lada 4x4 - мотор 1,7 (83 л.с), пятиступенчатая трансмиссия и шасси. Кузов - пространственная рама с применением труб различного сечения, навесные панели из абс пластика и поликарбоната. Все вышеперечисленное, включая детали интерьера, произведено на заводе Апал. Таким образом цифры общей локализации вплотную подобрались к 100%.

В компании не отрицают того, что после выпуска текущей партии они выведут на рынок следующую генерацию, созданную  в соответствии с новыми требованиями. Но если такое случится, то это будет совсем другой "Сталкер".

Технические характеристики "Сталкера":

Колесная формула 4х4
Клиренс -220 мм
Масса ТС - 1170 кг
Число мест - 4
Мощность двигателя 1.7 литра, 83 л.с
Габаритные размеры - 3550х1646х1751
Расход топлива на 100 км не указывается, но можно предположить, что ввиду меньшей, по сравнению с Lada 4x4 массой (- 150 кг), он будет ниже
Экологический класс - Евро 5
Количество дверей - 2+откидной колпак сзади

Тест-драйв

Нам удалось потестировать в условиях города, правда в усеченном варианте, автомобили, только что вышедшие с производства, сравнив с классической "Нивой", которую нам предоставил Автопродукт. Кстати, "Российская газета” писала о создании модернизированной подвески для Lada 4x4 именно специалистами этой компании. Чуточку приоткроем завесу тайны (пока под эмбарго) вот с новой подвеской сравнительный тест Lada 4x4 и "Сталкера” будет в разы интересней. Сравним предстоящей зимой.

Так вот. "Сталкер” управляется лучше! Нет такой валкости при поворотах, нет критичных клевков и проседаний во время торможений и стартов. Короткая база и почти полное отсутствие свесов - очевидные плюсы при парковке во дворах.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей

Посадка и расположение пассажиров и водителя не удивила. От компактного автомобиля не ждешь простора премиального класса, но на переднем ряду локтями не толкаешься. Задние пассажиры, если упираются головой в откидной колпак, то и сидят выше передних попутчиков, что добавляет комфорта и обзорности. Коленям места тоже хватает. Колпак, кстати, можно демонтировать, получив отличный экскурсионный ландо для применения на экстремальных маршрутах. О багажнике совсем пара слов, так как в него помещается чуть более двух рюкзаков. Места не хватит для покупок из супермаркета. А собираетесь ли вы на "Сталкере" ездить в супермаркет?

Если говорить о бездорожье, то и тут "Сталкер" хорош. Но не безоговорочно. Короткая база и свесы, масса и основное ее распределение в нижней части, благодаря пластиковом кузову, все это и есть основные преимущества на оффроад прогулках. На автомобиле, который в Апале используют в качестве технического, гораздо увереннее преодолевались спуски и подъемы с уклоном, где Lada 4x4 заставила больше нервничать. В преодолении вязкого песка и водных преград эти автомобили не сильно отличаются.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Разве что посадив "Сталкер" на мосты, его легче будет вытащить. Жаль, но мы этого не добились. Снижение массы лучшим образом повлияло на управляемость. И даже при езде по грунту по прямой не чувствуется продольной раскачки. Ложкой дёгтя во время езды по воде станет низкое расположение воздухозаборника, такое же как у "Нивы". С возможностями Апала изготовление и установка шноркеля не будет сложной.

Не исключено, что данное решение найдёт применение в тюнинг версиях, за что уже взялось ателье F DESIGN. Один из таких индивидуализированных авто был представлен в рамках мероприятия.

Сейчас, что особенно было критично жарким днем, в автомобиле нет кондиционера. Но один из партнеров производителя уверяет, что если спрос на данную опцию появится, то реализовать можно будет. Добавим, что теплопроводность и теплоотдача металла и пластмассовых деталей "Сталкера" отличается в сотни раз. Естественно, в пользу пластика. И это действительно понимаешь, садясь в автомобиль, который несколько часов простоял на жаре. Летом не так жарко, а зимой печка быстрее прогреет салон.

В заключение

Закончить публикацию стоит описанием покупателя "Сталкера", цена на который в Сети стала практически единственной темой для обсуждения.

Фото: Пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"
АвтоВАЗ начал продажи Lada Хray Cross с новой трансмиссией

Это автолюбитель с доходами гораздо выше среднего, для которого "Сталкер" даже не третий автомобиль в семье. Он может иметь постоянную прописку в гараже загородного дома, куда семья владельца приезжает на майские выходные и в Новый год. Это автомобиль для оффроад выходных, ведь для трек дней у него уже есть Porsche или Maserati. И все высказывания оппонентов типа: "Да за такие деньги лучше взять"... Можно взять, но вовсе не обязательно. Ведь "Сталкеров", в отличии от "Нив", "Шнив", багги и "Джимни", будет выпущено всего 150 экземпляров. А владение эксклюзивным авто - это не про цену и зачастую даже не про комфорт и оснащение.

#Lada #тест-драйвы