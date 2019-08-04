Первый тест-драйв "Сталкера". Он вам не "Нива"

Тольяттинское предприятие Апал, несколько лет назад анонсировавшее создание компактного внедорожника собственной разработки, возобновило работы по проекту "Сталкер". Автомобили уже появились в продаже в нескольких салонах Тольятти. Приобрести можно и напрямую у производителя.

Цена в умах большинства россиян никак не хочет укладываться в рамки здравого смысла, но один автомобиль за 1 233 000 рублей уже продан, еще один находится в салоне, три автомобиля готовы к отгрузке в салоны или покупателям, а 11 компактных внедорожников в стадии сборки. Само производство организовано в содружестве и на площадях ПСА Вис-Авто.

Ниже мы постараемся раскрыть все нюансы создания, аудитории, цены, технических характеристик и реального теста этого автомобиля. Для удобства читателя публикация разделена на две части. Первая - краткая информация о компании и технические характеристики авто. Вторая - тест-драйв "Сталкера”, где лишь частично мы сравнили его с донором агрегатов - Lada 4x4. Почему частично? Ну разные они, совсем разные.

Официальная часть

На пресс-конференции, которую производитель устроил для журналистов в конференц-зале на производстве Апал, было вкратце рассказано о компании, основным направлением деятельности которой является производство изделий из различных видов пластмасс, композитов. В клиентах компании значатся известные бренды: УАЗ, АвтоВАЗ, Lada Sport, компании группы ГАЗ, автобусные заводы, "Урал", производители бытовой техники.

На вопросы о столь долгой реализации проекта (анонсирован в 2002 году) коллеги ответили односложно - сертификационные требования даже для мелкой серии постоянно меняются. Приходилось менять и конструкцию автомобиля. По сравнению с первыми образцами были внесены изменения в крепления кузовных деталей, улучшена ремонтопригодность. Сейчас именно на существующую версию "Сталкера” (Апал 21541) получено одобрение типа транспортного средства, по которому на рынок выйдет всего 150 автомобилей.

"Сталкер" построен с использованием агрегатов Lada 4x4 - мотор 1,7 (83 л.с), пятиступенчатая трансмиссия и шасси. Кузов - пространственная рама с применением труб различного сечения, навесные панели из абс пластика и поликарбоната. Все вышеперечисленное, включая детали интерьера, произведено на заводе Апал. Таким образом цифры общей локализации вплотную подобрались к 100%.



В компании не отрицают того, что после выпуска текущей партии они выведут на рынок следующую генерацию, созданную в соответствии с новыми требованиями. Но если такое случится, то это будет совсем другой "Сталкер".



Технические характеристики "Сталкера":

Колесная формула 4х4

Клиренс -220 мм

Масса ТС - 1170 кг

Число мест - 4

Мощность двигателя 1.7 литра, 83 л.с

Габаритные размеры - 3550х1646х1751

Расход топлива на 100 км не указывается, но можно предположить, что ввиду меньшей, по сравнению с Lada 4x4 массой (- 150 кг), он будет ниже

Экологический класс - Евро 5

Количество дверей - 2+откидной колпак сзади

Тест-драйв

Нам удалось потестировать в условиях города, правда в усеченном варианте, автомобили, только что вышедшие с производства, сравнив с классической "Нивой", которую нам предоставил Автопродукт. Кстати, "Российская газета” писала о создании модернизированной подвески для Lada 4x4 именно специалистами этой компании. Чуточку приоткроем завесу тайны (пока под эмбарго) вот с новой подвеской сравнительный тест Lada 4x4 и "Сталкера” будет в разы интересней. Сравним предстоящей зимой.

Так вот. "Сталкер” управляется лучше! Нет такой валкости при поворотах, нет критичных клевков и проседаний во время торможений и стартов. Короткая база и почти полное отсутствие свесов - очевидные плюсы при парковке во дворах.

Посадка и расположение пассажиров и водителя не удивила. От компактного автомобиля не ждешь простора премиального класса, но на переднем ряду локтями не толкаешься. Задние пассажиры, если упираются головой в откидной колпак, то и сидят выше передних попутчиков, что добавляет комфорта и обзорности. Коленям места тоже хватает. Колпак, кстати, можно демонтировать, получив отличный экскурсионный ландо для применения на экстремальных маршрутах. О багажнике совсем пара слов, так как в него помещается чуть более двух рюкзаков. Места не хватит для покупок из супермаркета. А собираетесь ли вы на "Сталкере" ездить в супермаркет?

Если говорить о бездорожье, то и тут "Сталкер" хорош. Но не безоговорочно. Короткая база и свесы, масса и основное ее распределение в нижней части, благодаря пластиковом кузову, все это и есть основные преимущества на оффроад прогулках. На автомобиле, который в Апале используют в качестве технического, гораздо увереннее преодолевались спуски и подъемы с уклоном, где Lada 4x4 заставила больше нервничать. В преодолении вязкого песка и водных преград эти автомобили не сильно отличаются.

Разве что посадив "Сталкер" на мосты, его легче будет вытащить. Жаль, но мы этого не добились. Снижение массы лучшим образом повлияло на управляемость. И даже при езде по грунту по прямой не чувствуется продольной раскачки. Ложкой дёгтя во время езды по воде станет низкое расположение воздухозаборника, такое же как у "Нивы". С возможностями Апала изготовление и установка шноркеля не будет сложной.

Не исключено, что данное решение найдёт применение в тюнинг версиях, за что уже взялось ателье F DESIGN. Один из таких индивидуализированных авто был представлен в рамках мероприятия.

Сейчас, что особенно было критично жарким днем, в автомобиле нет кондиционера. Но один из партнеров производителя уверяет, что если спрос на данную опцию появится, то реализовать можно будет. Добавим, что теплопроводность и теплоотдача металла и пластмассовых деталей "Сталкера" отличается в сотни раз. Естественно, в пользу пластика. И это действительно понимаешь, садясь в автомобиль, который несколько часов простоял на жаре. Летом не так жарко, а зимой печка быстрее прогреет салон.

В заключение

Закончить публикацию стоит описанием покупателя "Сталкера", цена на который в Сети стала практически единственной темой для обсуждения.

Это автолюбитель с доходами гораздо выше среднего, для которого "Сталкер" даже не третий автомобиль в семье. Он может иметь постоянную прописку в гараже загородного дома, куда семья владельца приезжает на майские выходные и в Новый год. Это автомобиль для оффроад выходных, ведь для трек дней у него уже есть Porsche или Maserati. И все высказывания оппонентов типа: "Да за такие деньги лучше взять"... Можно взять, но вовсе не обязательно. Ведь "Сталкеров", в отличии от "Нив", "Шнив", багги и "Джимни", будет выпущено всего 150 экземпляров. А владение эксклюзивным авто - это не про цену и зачастую даже не про комфорт и оснащение.