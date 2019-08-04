Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей

Продолжая тему совместных поездок большой семьей или компанией, начатую с обзора семиместных минивэнов, мы никак не можем проигнорировать тренд современного авторынка. А именно - тягу автомобилистов к кроссоверам. А есть ли возможность совместить первое со вторым, чтобы это к тому же не было и очень накладно? Как оказалось, и тут вторичный российский авторынок дает хороший простор для выбора. Смотрим, в какие полноприводные кроссоверы до миллиона рублей влезает семь человек.

Как мы выяснили в прошлый раз, если вам нужен именно вэн, то максимально удобными и разнообразными моделями обладают европейские производители, которые, в общем-то, и придумали в свое время этот класс автомобилей.

А вот в семиместных кроссоверах, как оказывается, толк знают автопроизводители из других стран и, в первую очередь, Японии и США. С последними все понятно: норма в 3-4 ребенка в семье и свойственная американцам гигантомания привели к тому, что класс многоместных автомобилей там имеет большое разнообразие. Правда американские семейные кроссоверы по размерам часто мало отличаются от нашего ЗИЛ-131, но и в этом есть свои плюсы.

Японцы же, в силу уже своих национальных особенностей, дополнительные места иногда устанавливают в такие автомобили, в которые непонятно как помещаются обычные сиденья (вспомнить хотя бы семиместные японские кей-кары), так что комфорт "галерки" машин из страны восходящего солнца лучше проверять перед покупкой.

Nissan Qashqai +2

Фото: Пресс-служба Nissan.

Год выпуска: 2010-2013

Пробег: 65 000 - 180 000 км

Цена: 600 000 - 1 000 000 рублей

Один из самых известных и заодно самых доступных семиместных кроссоверов на российском авторынке. Если у вас имеется небольшой запас средств, то это, по сути, единственный вариант совместить японский бренд, полный привод и многоместный салон.

Обращаем внимание, что Qashqai+2 - это не просто вставленные в багажник обычного "Кашкая" два креслица, а самостоятельная модель с почти оригинальным удлиненным кузовом и поднятой крышей, стилизованная под стандартный кроссовер. Техническая основа стандартная: Qashqai+2 предлагался с двумя бензиновыми атмосферниками - 1.6 и 2.0 литра, с механикой или вариатором, с передним или полным приводом.

Несмотря на японский бренд, создавался Qashqai в Европе и во многом по компромиссным схемам, так что ни отточенных ездовых характеристик, ни выдающейся надежности от него ждать не стоит. Это крепкий середнячок, который во всем хорош по чуть-чуть.

Основным мотором для Qahqai+2 является 2.0-литровый двигатель MR20DE, кстати, тот же, который ставится на Renault Scenic. Двигатель имеет неплохие характеристики, но очень нежен, главным образом из-за тонкости металла блока цилиндров. От перетяжки свечей или при установке коробки передач мотор может дать трещены. По этой же причине нужно следить за состоянием системы охлаждения и ни в коем случае не допускать перегрева. Кроме того, мотор склонен к закоксовыванию и залеганию поршневых колес.

Куда надежнее оказался всениссановский двигатель 1.6 серии HR16DE, однако для семиместного кроссовера он откровенно слаб и к тому же идет в паре только с механикой и передним приводом, превращая Qashqai+2 из кроссовера в тихоходный приподнятый компактвэн. Двигатель не любит низких оборотов и требует частой замены масла. В остальном не прихотлив.

Что касается вариатора и полного привода, то оба агрегата требовательны к частой замене масла (не более 50 тыс. км для коробки и 30 тыс. км для муфты). Вариатор Jatco - не образец надежности из-за особенностей конструкции и слабых подшипников, при активной эксплуатации склонен к перегреву, так что на "Кашкай" даже не рекомендуется устанавливать защиту картера, чтобы не ухудшать вентиляцию.

Помимо прочего у "Кашкая" слабовата передняя подвеска.

Все вышеперечисленное компенсируется небольшой ценой самого автомобиля, массой качественных неоригинальных запчастей и ремонтопригодностью. Так что за свои деньги Qashqai+2 из проверенных рук - вполне достойное предложение.

Peugeot 4007\Citroen C-Crosser

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Год выпуска: 2010-2012

Пробег: 85 000 - 210 000 км

Цена: 550 000 - 850 000 рублей

Некогда очень популярные кроссоверы, главным достоинством которых покупатели видели японское происхождение. Дело в том, что 4007 и C-Crosser являются полными клонами Mitsubishi Outlander XL, только со стилизованным французским дизайном передней части кузова. Ну а главное отличие в салоне заключается в том, что именно французские версии продавались у нас в семиместном исполнении со складным диванчиком в багажнике. Единственный нюанс в том, что такие версии пользовались ограниченным спросом и сегодня довольно редко встречаются в продаже. Так или иначе, найти их можно.

Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser продавались у нас с точно такими же японскими бензиновыми моторами MIVEC объемом 2.0 и 2.4 литра, с полным приводом, механической КПП или вариатором. Кроме того, на излете карьеры до России доехал и 2.2-литровый дизель, который шел вместе с роботом.

Покупателям на заметку: благодаря тому, что французские машины в России имеют специфическую репутацию, японские клоны 4007\C-Crosser имеют куда лучшие тарифы по страховке, значительно реже угоняются и дешевле в обслуживании своего японского прародителя Outlander XL.

Цепные бензиновые моторы 2.0 и 2.4 по сути отличаются только объемом и оказались невероятно надежны. Регулярное обслуживание и внимание приводят к тому, что владельцы порой выхаживают на них за 200 тыс. км, не меняя вообще ничего кроме масла и фильтров. Правда пару моментов двигатели все же имеют. Во-первых, моторы не снабжены гидрокомпенсаторами, а потому регулярно придется регулировать клапана. Во-вторых, слабыми оказались ролики приводного ремня, за которыми придется следить.

К механической коробке вопросы могут возникнуть только в случае физического износа деталей после 150 тыс.км, а вот к вариатору по началу могли быть претензии. К обычно, основные связаны с перегревом и активной эксплуатацией внедорожного режима. Само собой, обязательная смена масла не реже каждых 60 тыс.км.

Что касается французского дизеля 2.2 HDI серии DW12MTED4, то в силу редкости таких версий, статистики по отказам под капотом 4007\C-Crosser на него нет. Правда, стоит отметить, что французские дизельные моторы заслужили репутацию очень выносливых агрегатов. Например, нередки случаи, когда этот двигатель под капотом легковых Пежо и Ситроенов выхаживал по 500 тыс. км., само собой, при регулярном качественном обслуживании.

Что касается подвески, то в целом она очень крепкая, но жесткая и оттого громыхающая. Основные вопросы к передним стойкам и ступичным подшипникам. Можно поиграться с подбором более выносливого неоригинала. Кроме того, кроссоверы не отличаются качеством покраски, так что перекрашенные экземпляры не всегда после ДТП.

В целом, один из лучших вариантов на вторичном рынке за свои деньги.

Chevrolet Captiva

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Год выпуска: 2011-2014

Пробег: 85 000 - 165 000 км

Цена: 650 000 - 1 000 000 рублей

Один из самых распространенных кроссоверов на российском рынке отличался очень просторным салоном, что и позволило без проблем разместить третий ряд сидений. Кроме того, "Каптива" имела хорошее оснащение и достойный выбор моторов, среди которых самыми популярными оказались бензиновый 2.4 и дизельный 2.2. Также на рынке встречаются и мощные версии с двигателем V6. Кроссовер бывает только с полным приводом.

Бензиновый двигатель ведет свою историю от старых опелевских агрегатов, а потому отличается хорошим ресурсом. "Каптивы" достаточно сильно отличаются в зависимости от версии - дорестайлинговой и рестайлинговой, которая как раз появилась в 2011 году. После обновления мотор 2.4 избавился от многих проблем, но из-за усложнения конструкции стал более капризным. Наибольшие вопросы вызывает замененный цепной механизм ГРМ, который в зависимости от загрузки может проходить 150 тыс. км, а может и 50 тыс. км. За ним нужно следить.

Что касается дизельного мотора 2.2, то у него в зоне риска топливная система и, в частности, форсунки. В запущенных случаях форсунки может заклинить в открытом положении, после чего солярка в камеру сгорания начинает литься и в какой-то момент происходит гидроудар. Также распространены неисправности из-за забитого сажевого фильтра и пластикового впускного коллектора, который со временем просто трескается.

Моторы V6, несмотря на свой солидный статус, особой любви не заслужили ни по характеристикам, ни по выносливости. Опять же, основным источником проблем является механизм ГРМ, цепь которого быстро растягивается. Также следить нужно за топливным насосом и уровнем масла. Двигатель очень критично относится к масляному голоданию.

Что касается автоматической коробки передач, то достаточно надежный японский агрегат Aisin в 2011 году неудачно заменили на родной GM-вский автомат, который оказался куда проблемнее. Коробка склонна к перегреву и регулярным неисправностям гидроблока, который в свое время меняли по гарантии.

Ресурс системы полного привода сильно зависит от мощности мотора - чем больше "лошадей", тем меньше ходит трансмиссия. Муфта сама по себе живет довольно долго в силу подстраховки производителя, который настроил раннее включение аварийного режима при малейшем намеке на перегрев. Зато может глючить управляющая электроника, а также требовать замены крестовины карданного вала и его опорный подшипник. Внимание и всем сальникам системы.

Вывод

Фото: Пресс-служба Citroen.

Если вам нужен среднеразмерный кроссовер с семью посадочными местами за не очень высокую цену, то первым делом нужно отправляться на поиски французских клонов Mitsubishi Outlander XL. Выбирать стоит бензиновую версию 2.4, поскольку 2.0-литровый мотор слабоват, а дизельный хоть и вынослив, имеет в паре экспериментальный робот, да к тому же редкий гость на сервисе.

Очень богатый выбор просторных и практичных "Каптив", но тут, как ни странно, смотреть лучше всего дорестайлинговую версию с бензиновым мотором 2.4 и японским автоматом. Двигатели V6 лучше игнорировать вовсе, а остальные версии тщательно проверять и брать с минимальным пробегом.

Достаточно популярный Qashqai+2 можно рассматривать, если бюджет ограничен, а семь мест в кроссовере нужны обязательно. Как ни странно, более надежной является базовая версия с мотором 1.6. Выбирать исполнение 2.0 стоит, опять же, при достоверной сервисной истории машины и с минимально возможным пробегом.