Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине

Украина предпринимала попытки помешать возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и в результате потеряла "большую сумму". Это признал украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

В интервью, которое появилось на канале YouTube, Кулеба рассказал, что попытки Киева выплачивать членские взносы в ПАСЕ сверх нормы не принесли результата. Расчет был на то, что так же поступят и другие страны, а в итоге будет доказано, что организация выживет без российских взносов, однако инициативу Украины никто не поддержал.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который уже оставляет пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины", - приводит слова Кулебы РИА Новости.

Дипломат назвал 400 тысяч долларов, которые выплатил Киев, очень большой суммой.

Напомним, права России в ПАСЕ были восстановлены в конце июня.