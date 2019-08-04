Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер отправил своему американскому коллеге телеграмму в связи с трагическими происшествиями в штатах Техас и Огайо.

Напомним, в субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли более двадцати человек.