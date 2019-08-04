В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

В Брянске задержана заместитель директора местного банка. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путем, сообщили в МВД России.

По данным следствия, дама курировала в банке розничный бизнес. При заключении договора на обслуживание она обманным путем получила доступ к счету клиента. И со временем вывела с него более 10 миллионов рублей.

Преступление был раскрыто полицейскими совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 174.1 УК РФ, по решению суда подозреваемая помещена в СИЗО. Полиция проверяет ее на причастность к аналогичным преступлениям.