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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

Текст: Надежда Столярчук

Та часть территории иркутского города Тулун, что пострадала от минувших паводков, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Фото: Светлана Задера/РИА Новости.
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- Издан приказ, он зарегистрирован в кадастровой палате - в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску, - сказал глава региона.

Кроме того, по словам губернатора, будут спроектированы новые защитные сооружения для Нижнеудинска и Тулуна.

Напомним, поднявшаяся вода в реке Ия накрыла Иркутскую область в конце июня. Затопленными оказались около 11 тысяч жилых домов в более чем ста населенных пунктах, пострадали 49 участков дорог и 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

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