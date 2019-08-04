Танк Т-80 приготовил яичницу и кофе

На открытии международного конкурса ремонтных подразделений "Рембат" в Омске участников соревнований угостили яичницей и кофе, приготовленными с помощью танкового двигателя.

В роли необычных кулинаров выступили военные из местного автобронетанкового инженерного института. Используя специальные приспособления, они сварили кофе в турке и поджарили яичницу на тепле, исходящем от газотурбинного двигателя танка Т-80.

Соревнования военных ремонтников в рамках Армейских международных игр пройдут в четыре этапа с 4 по 10 августа, пишет ТАСС. Команды Венесуэлы, Иордании, Камбоджи, Конго, Лаоса, России и Узбекистана продемонстрирует умение пользоваться мобильными мастерскими техобслуживания, ремонтно-эвакуационными машинами РЭМ-КЛ и БРЭМ.

АрМИ-2019 стартовали 3 августа на 25 полигонах 10 стран: от Беларуси до Индии. В 32 конкурсах лучшие военные специалисты 36 государств продемонстрируют свои умения и выучку. Организатором игр является Министерство обороны России, 15 конкурсов пройдут на территории РФ. В их числе одно из самых зрелищных состязаний - танковый биатлон.