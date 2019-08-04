В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов

В Новгородской области установили памятные бюсты бойцам 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Солдаты погибли в неравном бою в ночь на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

Бронзовый бюст кавалеру Ордена Мужества младшему сержанту Владимиру Елисееву установлен в поселке Пролетарий Новгородского района.

В деревне Петрово Мошенского района увековечили память младшего сержанта Сергея Иванова, он также награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Бронзовые бюсты появились в населенных пунктах, где жили и учились бойцы. Всего в бою в Аргунском ущелье на высоте 776 погибли шестеро жителей Новгородской области.

В прошлом году в городе Холме Новгородской области по инициативе комитета по социальной ответственности бизнеса МРО "Деловая Россия" во главе с уроженцем Новгородской области, бизнесменом Андреем Павловым был открыт памятник участнику того боя Евгению Исакову. В июне в Старой Руссе появились бюсты десантников Валентина Савина и Игоря Попова. В сентябре в Марьевском районе Новгородской области планируется открытие памятника механику-водителю младшему сержанту Ивану Павлову.

Справка "РГ"

Бой на высоте 776 в Аргунском ущелье Чеченской республики произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Против 90 десантников были более чем две тысячи боевиков. Из российских солдат, участвовавших в сражении, выжили только шесть человек.